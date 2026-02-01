En directo
FC BARCELONA FEMENINO
FC Barcelona - Sevilla FC femenino, en directo: goles y resultado del partido de la Liga F, en vivo hoy
Sigue en directo hoy el partido de la jornada 18 de la Liga F entre el FC Barcelona y el Sevilla FC en el Estadi Johan Cruyff
Sergi Bescós I Lázaro
Barça (0-0) Sevilla l Min 0
¡Suena el himno del Barça! ¡Salen ambos equipos al césped!
Alexia, mega estrella
Alexia ha querido tener un pequeño detalle con cada uno de los aficionados del Johan. Todos los asientos del estadio tienen una carta de la capitana culé en honor a su reciente colaboración con Nike para la creación de su modelo de botas personalizado.
La mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí, no ha querido perderse el partido de sus compañeras.
Ambos equipos ya han realizado sus respectivos calentamientos antes del partido
¡Ya tenemos el 11 del Sevilla!
¡Este es el 11 del Sevilla para el partido de hoy!
Fiesta antes del inicio del partido
Antes del pitido inicial, el Barça ofrecerá la Supercopa ganada ante el Real Madrid a la afición. Por otro lado el club hará entrega de una camiseta conmemorativa a Claudia Pina por sus 200 partidos con el Barça.
¡Ya tenemos el 11 del Barça!
¡Este es el 11 de Pere Romeu para el partido de hoy!
Un alta y una baja médica en el Barça
Pere Romeu recupera a Laia Aleixandri para el partido de hoy pero no podrá contar con María León que causa baja por un pinzamiento en el tobillo anterior derecho.
El Sevilla busca cambiar su reciente dinámica negativa
El equipo andaluz visita Barcelona situado en la zona noble de la tabla, en sexta posición, empatado a puntos con el Atlético de Madrid. A pesar de estar realizando una buena temporada, el equipo vive un pequeña dinámica irregular, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos.
Vuelve la liga en can Barça
Vuelve la liga para las jugadoras culés tras proclamarse campeonas de la Supercopa de España. Las de Pere Romeu reciben al Sevilla con la intención de sumar los 3 puntos y mantener la sólida ventaja de 10 puntos sobre el segundo clasificado, el Real Madrid.