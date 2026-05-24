Barcelona se rinde a sus tetracampeonas

El FC Barcelona volvió a casa con la cuarta Champions y Barcelona respondió como merecía el equipo más dominante del fútbol mundial. Más de 10.000 personas llenaron la Avinguda Maria Cristina para celebrar junto a las campeonas una noche mucho más cercana, espontánea y emocional que las anteriores celebraciones institucionales en Plaça Sant Jaume. Bajo el lema “Campiones. El nostre camí. Present i futur”, el Barça convirtió la ciudad en una fiesta azulgrana.

La celebración arrancó con música y ambiente desde mucho antes de la llegada del equipo gracias al concierto de Figa Flawas. Andrea Ginés y Edgar Fornós fueron los encargados de presentar un acto que empezó reconociendo primero al staff y cuerpo técnico, uno por uno, antes de recibir a Pere Romeu y a las futbolistas.

Joan Laporta y Rafa Yuste: reyes del baile en la celebración de la Champions / Maria Tikas

Las jugadoras fueron entrando por orden de dorsal y cada una eligió su propia canción. Desde el “Danza Kuduro” de Ewa Pajor hasta el “Ho tornaria a fer” de Stay Homas escogido por Aitana Bonmatí o el ya mítico “CAFé CON RON” de Patri Guijarro.

El momento más espectacular llegó con las capitanas. Irene Paredes apareció con la Supercopa, Patri con la Copa, Marta Torrejón con la Liga y, finalmente, Alexia Putellas irrumpió corriendo con la Champions levantada al cielo mientras la avenida estallaba en una ovación brutal.

Irenes Paredes, Alexia Putellas, Marta Torrejón y Patri Guijarro levantan los titulos 2025/26 rodeadas por sus compañeras / DANI BARBEITO

La idea inicial era que el acto arrancara con discursos más protocolarios. Pero, como dijo Alexia entre risas, “las reinas de la fiesta” tomaron el control desde el principio. Entre Cata Coll, Patri y después Kika Nazareth acabaron convirtiendo el escenario en una mezcla de celebración, concierto y fiesta improvisada. Patri dirigía cánticos, reclamaba ovaciones para sus compañeras y organizaba el caos feliz de un equipo completamente unido.

Momentos para la fiesta y para la emoción

Hubo momentos para todo. Caroline Graham desatada cantando “Sweet Caroline”. Kika arrancándose con “La Perla” de Rosalía a capela. Clàudia Pina liderando el clásico “boti, boti, boti, madridista qui no boti”. Ona Batlle y Laia Aleixandri gritando “Visca el Barça i visca Catalunya”. Pere Romeu cantando “Olelé, olalá, ser del Barça és el millor que hi ha”. Y una Clara Serrajordi completamente integrada en el grupo gritando aquello de “Camarerooo, una de pulpooo… ¿una de qué? ¡Pulpo Club Barcelona!”.

También hubo momentos emocionantes. Cuando hablaron Ona, Mapi León y Alexia, la afición empezó a cantar “quédate, quédate”. Ona respondió diciendo que “son los mejores”, Mapi se llevó la mano al pecho agradecida y Alexia respondió con una sonrisa cómplice antes de poner en valor el trabajo de Pere Romeu y todo el staff técnico.

Figa Flawas, el famoso grupo de música catalán, anima el ambiente en la celebración de la Champions / Maria Tikas

La fiesta terminó por todo lo alto con el regreso de Figa Flawas al escenario para cantar “La Marina sta morena” y “Que no s’acabi”. Ahí subieron también Joan Laporta, Rafa Yuste y Xavi Puig, que acabaron bailando junto a las jugadoras. Laporta incluso se arrancó a bailar con Pere y Cata, mientras Rafa Yuste cantaba el himno del Barça con la mano en el pecho como si estuviera en un teatro de ópera.

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Y así, entre abrazos, canciones y lágrimas felices, sonó el “We Are The Champions”. Cada capitana sostenía un trofeo. Alexia levantaba la Champions. Y antes de desaparecer del escenario, todavía tuvo tiempo de girarse, hacer una reverencia a la afición y marcharse abrazada a la Copa de Europa.