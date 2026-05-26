FC Barcelona - Real Sociedad femenino: horario y dónde ver el último partido de Alexia Putellas

Día de emociones fuertes en el Johan Cruyff. Después de conquistar la quarta Women's Champions League y certificar el segundo póker de su historia, el FC Barcelona femenino disputa la penúltima jornada de la Liga F contra la Real Sociedad en una tarde muy especial. Alexia Putellas, que este martes anunció que dejará el conjunto blaugrana después de 14 temporadas y más de 500 encuentros, disputará esta tarde su último partido con el club de su vida.

Aunque no es el último partido de la temporada, pues las azulgranas visitan este domingo 31 de mayo a las 16.00 horas al Madrid CFF en la última jornada de la Liga F, Alexia explicó en su vídeo de despedida que "este miércoles será mi último partido como jugadora del Barça". Esta semana, además de la de Mollet del Vallès, también se despedirán Mapi León, Ona Batlle, Marta Torrejón y, muy probablemente, Salma Paralluelo. Y veremos qué pasa con el futuro de Pere Romeu, pues el míster también acaba contrato el próximo 30 de junio.

El Barça afronta este partido con la euforia todavía presente tras la conquista de la Champions en Oslo, donde el Olympique de Lyon sucumbió ante la superioridad europea de las blaugranas. Con el título de Liga ya en el bolsillo desde hace semanas, el objetivo del conjunto de Pere Romeu es cerrar el curso en el Johan Cruyff con una victoria que mantenga intacto el pleno de triunfos como local y brinde a la afición el colofón que merece una temporada histórica.

Ganas de venganza

Enfrente estará una Real Sociedad que llega al estadio blaugrana como uno de los equipos más sólidos de la competición. Las txuri-urdin, terceras en la tabla con 63 puntos, han sumado diecinueve victorias en veintiocho jornadas y aspiran a cerrar el campeonato en las posiciones más altas de la clasificación.

Cabe recordar que la Real es el único equipo que ha logrado vencer al Barça esta temporada. Pere Romeu, en declaraciones a los medios del club blaugrana, aseguró que "somos conscientes de lo que pasó en la primera vuelta" y apuntó que "seguramente aquella derrota también nos ayudó a crecer y a seguir mejorando". "Teníamos muchas bajas, poca rotación y ellas supieron competir muy bien", agregó.

"Mañana jugaremos el último partido de la temporada en el Johan y esperamos que pueda ser un día muy emotivo. Venimos de días muy intensos después de haberlo ganado todo y queremos seguir haciendo un buen partido para que la gente continúe disfrutando de nuestro equipo", sentenció el técnico culé.

Horario del FC Barcelona - Real Sociedad femenino

El partido entre el FC Barcelona y la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 29 de la Liga F 2025/26, se disputará este miércoles 27 de mayo de 2026 a las 19.00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

Dónde ver el FC Barcelona - Real Sociedad femenino

El encuentro se podrá seguir en directo en TV3, Gol Play, Ten y DAZN. En SPORT, como siempre, os contaremos también todo lo que suceda y ofreceremos todas las reacciones al partido.