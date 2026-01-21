¿Cuándo juega el Barcelona contra el Real Madrid la final de la Supercopa de España Femenina? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El FC Barcelona ya se prepara para defender su corona en la Supercopa de España Femenina. Las azulgranas se darán cita con el Real Madrid en el Estadio SkyFi Castalia de Castellón en lo que supondrá el segundo clásico de la temporada con el objetivo de mantener su hegemonía que han conquistado en las cuatro últimas ediciones disputadas.

Las de Pere Romeu fueron el segundo equipo en sellar su pase a la final después de un partido más sufrido de lo esperado contra el Athletic Club. Las leonas empezaron sorprendiendo gracias a un tanto de Nerea Navarro y, si bien es cierto que las azulgranas no tardaron en darle la vuelta al marcador, la expulsión de Kika en la primera parte les obligó sufrir para sellar el definitivo 3-1.

El rival del conjunto azulgrana en el partido por el título será el Real Madrid, que protagonizó una contundente victoria contra su vecino y gran rival Atlético. El conjunto blanco impuso su ley desde los primeros minutos, y las rojiblancas tuvieron que conformarse con maquillar un resultado que Athenea, Weir y Linda habían dejado prácticamente sellado antes de la media hora de partido.

El Real Madrid, primer finalista confirmado en la Supercopa de España Femenina 2026 / EFE

¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de España Femenina 2026?

La final de la Supercopa de España Femenina 2026, que enfrentará al Real Madrid contra el ganador de la eliminatoria entre Barça y Athletic Club, se celebrará el próximo sábado 24 de enero a partir de las 19:00 horas (CET).

El partido por el título, igual que las dos semifinales que le han precedido, se disputará en el Estadio SkyFi Castalia, feudo del Castellón con capacidad para 15.500 espectadores.

¿Dónde ver gratis la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid?

En España, la final de la Supercopa de España entre Barça y Real Madrid se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. En Catalunya, la retransmisión también correrá al cargo de TV3.

