Entradas del Barcelona - Real Madrid de la Champions League femenina en el Spotify Camp Nou: aforo ampliado, tickets a la venta desde 25 euros y hasta 40% de descuento

El Barça de Pere Romeu tiene unas ganas enormes de pisar el Spotify Camp Nou por primera vez desde el regreso al remodelado coliseo azulgrana. Será el próximo jueves 2 de abril a las 18.45 horas en un clásico Barça - Madrid por un puesto en las semifinales de la UEFA Women's Champion League. El inapelable resultado de la ida en el Alfredo di Stéfano, un histórico 2-6 para emular una de las victorias más señaladas del equipo masculino, no debe ser impedimento para conseguir el 'entradón' que merecen las jugadoras del FC Barcelona. Todo lo contrario, debe ser un aliciente para convertir este partido en una fiesta del barcelonismo.

La venta de entradas para este clásico va por el buen camino y fuentes del club señalaron este miércoles que ya habían retirado los aficionados 35.000 tickets. A falta de ocho días para recibir a las de Pau Quesada el próximo 2 de abril (18:45 horas), las expectativas son muy altas y se espera un lleno hasta la bandera.

El Real Madrid ya fue goleado en 2022

La capacidad del Spotify Camp Nou tras la concesión de la licencia 1C es de más de 62.000 espectadores, por lo que ya se habrían superado más de la mitad de las solicitudes. El precio de las entradas varían de los 155 euros de las VIP más exclusivas a los 25 de la más barata. En este rango, sin contar las VIP, van de los 65 a los 25 euros, y los socios y socias del club tienen un descuento del 40 por ciento. Además, el club ha fijado un 25% de descuento para los no socios que compren más de tres entradas.

El conjunto azulgrana ha jugado 7 partidos oficiales en el Camp Nou antes de las obras y los ha ganado todos, excepto un empate a uno contra el Chelsea en la Champions League de la temporada 2022/2023. Entre estas victorias, un 5-2 al Real Madrid el 30 de marzo de 2022 y que supuso un récord mundial de asistencia de 91.553 espectadores, que solo unos días después fue superada, también en Liga de Campeones, ante el Wolfsburgo (91.648).