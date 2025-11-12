¿Cuándo juega el Barcelona contra el Real Madrid? Fecha, horario y dónde ver el Clásico de la Liga F gratis por TV y en directo

El Barça ha empezado con buen pie la que apunta a ser una semana vital para sus intereses. La victoria ante el OH Leuven en Champions, sumada a la contundente goleada ante el Deportivo en anterior fin de semana, permiten a las azulgranas espantar cualquier duda despertada tras la sorprendente derrota ante la Real Sociedad y afrontar el Clásico en un momento óptimo.

Superado el primer compromiso de la semana, que les ha permitido reforzar su liderato en la máxima competición europea, las de Pere Romeu ponen el foco en uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada. Con peor sabor de boca afronta el partido el Real Madrid, pues su 'pinchazo' ante el Paris FC puso fin a una racha de siete victorias consecutivas.

Más allá de la evidente rivalidad entre ambos bandos, el Clásico de este fin de semana cuenta con grandes alicientes a nivel clasificatorio. El Barça, líder con 27 puntos, podría dar un 'hachazo' a la carrera por el liderato en caso de victoria, mientras que el Real Madrid reduciría la diferencia a apenas un punto en caso de conseguir asaltar el Lluís Companys.

El Barça, aún más líder en la Champions League Femenina después de golear al OH Leuven / Valentí Enrich

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Real Madrid en la Liga F?

El partido entre FC Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la jornada 11 de la Liga F, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys el próximo sábado 15 de noviembre a las 16:00 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el Clásico de la Liga F entre Barcelona y Real Madrid?

En España, el Clásico de la Liga F entre FC Barcelona y Real Madrid se podrá ver en abierto a través de la aplicación de DAZN App Gratis. Del mismo modo, la plataforma emitirá el partido a través del canal DAZN 2 (M71).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.