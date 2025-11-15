En directo
FC BARCELONA (F)
Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | Clásico de la Liga F
Sigue el minuto a minuto del clásico femenino entre el Barça y el Real Madrid (16.00h; DAZN) en Montjuïc
Las dudas en la alineación:
Pajor podría volver al once inicial, lo que permitiría que Graham recuperase su trono en la banda, aunque Vicky también oposita seriamente a la titularidad.
Recordamos la convocatoria:
¡Así están los vestuarios antes del partido en el Lluis Companys!
¿Cuál es el balance de los clásicos?
En total son 21 Clásicos, con un balance casi imposible: 20 victorias del Barça y solo una blanca, precisamente la del último precedente. Un 1-3 que sigue escociendo en el vestuario azulgrana y que convierte este duelo en algo más que un partido: una oportunidad de redención.
El Clásico vuelve este sábado (16.00h) a Montjuïc, un escenario que ya ha presenciado capítulos memorables de una rivalidad moderna que nació en 2019 y que incluye los dos duelos previos contra el Tacón antes de su absorción definitiva por el Real Madrid.
Barça y Real Madrid llegan en su mejor momento al duelo más esperado del curso, con las azulgranas buscando redención y las blancas soñando con repetir la única victoria de su historia.
¡Buenas tardes! Empezamos con el directo de Barça-Madrid, que arrancará a las 16.00 horas. En SPORT estaremos atentos a las horas previas al encuentro y también a lo que pase cuando el balón empiece a rodar, ¿hay ganas de clásico?
- La confesión de Carles Puyol sobre sus hijas que sorprende a la afición del Barça: 'A mis familiares no les hablo mucho de fútbol
- Ya hay una vía de salida para Ter Stegen en el mes de enero
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- Así son los delanteros a los que sigue el Barça
- Chris Aceto, mejor preparador del mundo y experto en fitness, señala el punto débil de Joan Pradells: 'Es como dos personas distintas
- Pedri desvela su jugador favorito de La Masia
- Barça-Harry Kane: las claves de la operación
- Bardghji alucina: 'Es absolutamente mágico