¿Cuándo juega el Barcelona contra el Real Madrid en la Champions Femenina?

El Barça ya conoce a su primer rival en la fase final de la Champions League Femenina. Después de contemplar el desarrollo de los playoffs como un mero espectador, el conjunto azulgrana se prepara para medir sus fuerzas ante el Real Madrid en la que será la segunda eliminatoria entre azulgranas y blancas en la máxima competición europea.

Las de Pere Romeu pudieron ahorrarse la disputa de esta ronda previa gracias a su impecable rendimiento en la fase liga, donde terminaron en lo más alto de la clasificación con 16 puntos de los 18 disputados. El hecho de encontrarse entre las cuatro primeras posiciones permitió a las azulgranas obtener el billete directo a cuartos.

Más largo fue el camino del Real Madrid, que se cobró la revancha ante uno de los equipos que le arrebató puntos en la fase liga. Las blancas se impusieron claramente ante el París FC, equipo al que tumbaron tanto en la ida (2-3) como en la vuelta (2-0)

El Real Madrid superó al París FC en los playoffs de la Champions League / AFP7

Esta será la segunda vez que Barça y Real Madrid se vean las caras en los cuartos de final de la Champions League Femenina. El anterior y único precedente se remonta a la temporada 2021/22, en el que la balanza se inclinó claramente a favor de las azulgranas con un contundente 8-3 en el marcador global.

Imagen del último partido entre Barça y Real Madrid en la Champions Femenina / AFP7

¿Cuándo juegan Barça y Real Madrid los cuartos de final de la Champions League Femenina?

La eliminatoria entre Barça y Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League Femenina tendrá su pistoletazo de salida en el Estadio Alfredo Di Stefano el 24 o 25 de febrero.

Noticias relacionadas

El decisivo partido de vuelta se celebrará el próximo 2 de abril en la Ciudad Condal, y la intención del club blaugrana es que el Spotify Camp Nou albergue el encuentro.