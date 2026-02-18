CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA
¿Cuándo juega el Barcelona contra el Real Madrid en la Champions Femenina?
Estas son las fechas en las que azulgranas y blancas se enfrentarán en la ida y en la vuelta de los cuartos de final
El Barça ya conoce a su primer rival en la fase final de la Champions League Femenina. Después de contemplar el desarrollo de los playoffs como un mero espectador, el conjunto azulgrana se prepara para medir sus fuerzas ante el Real Madrid en la que será la segunda eliminatoria entre azulgranas y blancas en la máxima competición europea.
Las de Pere Romeu pudieron ahorrarse la disputa de esta ronda previa gracias a su impecable rendimiento en la fase liga, donde terminaron en lo más alto de la clasificación con 16 puntos de los 18 disputados. El hecho de encontrarse entre las cuatro primeras posiciones permitió a las azulgranas obtener el billete directo a cuartos.
Más largo fue el camino del Real Madrid, que se cobró la revancha ante uno de los equipos que le arrebató puntos en la fase liga. Las blancas se impusieron claramente ante el París FC, equipo al que tumbaron tanto en la ida (2-3) como en la vuelta (2-0)
Esta será la segunda vez que Barça y Real Madrid se vean las caras en los cuartos de final de la Champions League Femenina. El anterior y único precedente se remonta a la temporada 2021/22, en el que la balanza se inclinó claramente a favor de las azulgranas con un contundente 8-3 en el marcador global.
¿Cuándo juegan Barça y Real Madrid los cuartos de final de la Champions League Femenina?
La eliminatoria entre Barça y Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League Femenina tendrá su pistoletazo de salida en el Estadio Alfredo Di Stefano el 24 o 25 de febrero.
El decisivo partido de vuelta se celebrará el próximo 2 de abril en la Ciudad Condal, y la intención del club blaugrana es que el Spotify Camp Nou albergue el encuentro.
- Míchel, sobre el Girona - Barça: 'Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor
- La Real Sociedad se pronuncia tras los penaltis: 'Difícilmente se habrían pitado en la otra área
- La Ligue 1 elige a Endrick: de suplente en el Madrid a ídolo en el Lyon
- Vinicius: 'La comida la llevo bien, el problema para mí son los dulces. Yo ceno, pasan dos horas jugando a la play y ya tengo hambre. Me salva la piña
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad
- Benfica - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV, online y en directo
- Las redes estallan tras la narración de Juan Carlos Rivero: 'Es una ofensa para cualquier aficionado
- ¿Vía libre para Lamine Yamal?