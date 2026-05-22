Barcelona - OL Lyonnes: horario y dónde ver la final de la Champions League femenina

La final de la UEFA Women’s Champions League 2026 ya está aquí. El FC Barcelona afronta este sábado una nueva cita con la historia en Oslo, donde disputará su séptima final europea en las últimas ocho temporadas, una hegemonía inédita en el fútbol femenino continental. El conjunto azulgrana buscará cerrar otro curso memorable levantando el que sería su cuarto título de la temporada, tras conquistar ya la Supercopa de España, la Liga F y la Copa de la Reina.

La capital noruega abrirá sus puertas al gran espectáculo del fútbol europeo femenino. El Barça y el OL Lyonnes se enfrentarán este sábado a las 18:00 horas (CEST) en el Ullevaal Stadion, un escenario con capacidad para 28.000 espectadores que se vestirá de gala para coronar al nuevo campeón de Europa.

Patri Guijarro y Clara Serrajordi / FCB

Las de Pere Romeu llegan a la gran final después de superar dos eliminatorias de enorme exigencia. Primero dejaron atrás al Real Madrid en un Clásico europeo y, posteriormente, eliminaron al Bayern de Múnich para volver a situarse a un paso de la gloria continental. El Barça quiere sacarse además la espina de la pasada temporada, cuando cayó en la final disputada en Lisboa ante el Arsenal y se quedó sin poder ampliar todavía más su palmarés europeo.

Sin embargo, enfrente estará uno de los gigantes históricos del fútbol femenino: el OL Lyonnes. El conjunto francés, dirigido ahora por Jonatan Giráldez, exentrenador azulgrana, aspira a conquistar la novena Champions de su historia y recuperar el trono europeo. El técnico gallego volverá a encontrarse con muchas de las futbolistas a las que dirigió durante su etapa en el Barça, un reencuentro que añade todavía más emoción y morbo a una final de máximo nivel.

Todo está preparado para una noche grande en Oslo. El Barça quiere seguir haciendo historia y confirmar una vez más que su dominio en Europa no es casualidad, mientras que el OL Lyonnes busca demostrar que sigue siendo una referencia mundial. Noventa minutos —o quizá algo más— separan a uno de los dos equipos de la gloria continental.

¿A qué hora se juega la final de la Champions Femenina?

El partido entre Barça y OL Lyonnes, correspondiente a la final de la Champions League Femenina 2025/26, se disputará este sábado 23 de mayo a las 18:00 horas (CEST).

¿Dónde ver la final de la Champions Femenina gratis por TV y en directo?

En España, la final de la Champions League Femenina entre Barça y OL Lyonnes se podrá ver gratis por TV a través de TV3 a nivel autonómico y La 1 y RTVE Play a nivel estatal.

Otra opción alternativa para seguir el partido por el título es a través de Disney+, plataforma de pago que ha adquirido los derechos de la competición.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final entre FC Barcelona y OL Lyonnes a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.