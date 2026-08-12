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FC Barcelona (F)
Barcelona - Montpellier, en directo: sigue el primer amistoso del femenino en vivo
Sigue en SPORT el primer partido de la pretemporada del FC Barcelona ante el Montpellier
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Carrusel de cambios en el Barça: han entrado Paredes, Daniela, Llorella, Mayssa, Vizuete, Lidia Gibert y Charlotta por Torrejón, Brugts, Martina, Pajor, Patri, Pina y Van Asten
Está siendo un partido muy especial con el eclipse
Centro lateral de Graham y definición perfecta de Pina
MIN 57 (2-1)
GOOOOOOOOL DE PINAAAAAA. VUELVE A PONERSE POR DELANTE EL BARÇA
MIN 54 (1-1)
A punto de marcar Esmee con la cabeza, No ha entrado por poco
MIN 51 (1-1)
GOL DEL MONTPELLIER. HA MARCADO ROUQUET
En el Barça han entrado tras el descanso Cata Coll, Sydney, Graham y Carolina Ferrera por Gemma Font, Vicky, Liv Pennock y Lúa Arufe
Así ha sido el gol de Patri Guijarro
MIN 46 (1-0)
¡Aaaarranca el segundo tiempo en el Johan!
DESCANSO
Final del primer tiempo. Gana el Barça 1-0 gracias al gol de Patri
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