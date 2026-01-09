Barcelona - Madrid CFF: horario, dónde ver y alineaciones probables

El FC Barcelona arranca el 2026 este sábado en el Johan Cruyff con la visita del Madrid CFF, un duelo que sirve como punto de partida de un mes de enero intenso, cargado de partidos y con el primer título de la temporada en el horizonte: la Supercopa.

El conjunto azulgrana cerró 2025 como líder de la Liga F, clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Reina y también para los cuartos de la Champions, además como primero de grupo, con las ventajas que ello conlleva y a la espera de rival, que saldrá del cruce entre el Real Madrid y el Paris FC. Tras once días de vacaciones y una semana limpia de entrenamientos, el equipo vuelve con energía renovada para afrontar el tramo decisivo del curso.

“Hemos vuelto bien, hemos tenido tiempo para entrenar estos primeros días de enero. La gente ha regresado bien y hemos podido hacer sesiones introductorias que nos ayudan a ir recuperando jugadoras poco a poco”, explicó en la previa Pere Romeu, satisfecho por el trabajo realizado.

El calendario no da tregua. Primero, el Madrid CFF. El miércoles, el Atlético. La próxima semana, el Alhama en Murcia. Y después, la Supercopa en Castellón: semifinal el día 21 ante el Athletic Club y, si todo va bien, final el 24 frente al Real Madrid o el Atlético. “Esta pequeña parada nos ayuda a enfocarnos en los partidos que vienen. Son duros, exigentes y ya nos jugamos un título en dos semanas”, avisó el técnico, que anticipó rotaciones para llegar con todas en el mejor estado posible en los partidos importantes.

Un rival "exigente"

El Madrid CFF llega séptimo, a solo tres puntos del Atlético, cuarto y en plena pelea por la zona Champions. Su temporada está siendo irregular: superó al Eibar en los octavos de Copa, pero cayó en el último partido de Liga en casa ante el Athletic. No estará Esther Laborde, canterana del Barça, sancionada.

Romeu avisó del peligro del rival: “Es un equipo duro y exigente, el segundo de la liga que más alto presiona y que más recuperaciones hace en campo contrario. Son muy intensas en los marcajes dentro del área y dificultan mucho las acciones de centro y remate. Si les damos tiempo y encuentran jugadoras por dentro, tienen capacidad para correr por fuera, especialmente con Melgard”.

Con Mapi y Ona; sin Patri ni Salma

En el capítulo de bajas, Patri Guijarro no estará disponible y Salma Paralluelo todavía no entrará en la convocatoria, aunque ya completó toda la sesión con el grupo. La buena noticia es la recuperación de Ona Batlle y Mapi León, aunque está por ver si podrán ser titulares. También se sigue pendiente de Cata Coll, mientras la joven portera del filial Ari Ayats ha entrenado con el primer equipo y podría estrenarse en una lista.

Primer examen del año para un Barça que quiere empezar fuerte. “Esperamos sumar los primeros tres puntos del año y llegar lo más lejos posible en todas las competiciones”, resumió Romeu. Enero marca el camino. Paso a paso

Horario y dónde ver el Barcelona - Madrid CFF

El Barça recibirá al Madrid CFF en el Estadio Johan Cruyff el próximo sábado 10 de enero a las 19:00 horas. El partido, correspondiente a la decimoquinta jornada, se podrá seguir en televisión a través de DAZN.

Alineaciones probables

- FC Barcelona: Gemma Font; Aïcha, Paredes, Aleixandri, Brugts; Serrajordi, Vicky, Sydney; Graham, Pajor, Pina

- Madrid CFF: Ulloa; Melgard, Mendoza, Monica, Villafane, Poljak; Sosa, Rivas, Antonsdottir; Marcetto, Barbara López