En Directo
FC BARCELONA
Barcelona - Madrid CFF, en directo: sigue el partido de la Liga F en vivo
Sigue el primer partido del Barça del 2026 en la visita del Madrid CFF en el Johan Cruyff
Descanso para Vicky, que acumulaba mucha carga, y también para Pina
El técnico ha tenido que hacer malabares y hay varias jugadoras del once que podrían jugar en más de una posición, así que veremos cuál es la disposición final. En principio Esmee jugaría de extremo, veremos si por banda derecha o izquierda, y Kika o Sydney también, en el otro lado. La otra hará de centrocampista
En cambio son bajas añadidas Laia Aleixandri, que estará fuera entre 2 y 3 semanas por una lesión en el sóleo, y Caroline Graham, con molestias musculares
Recordamos que Pere Romeu ha recuperado a Cata Coll, que no juega, a Mapi León y a Ona Batlle, que tampoco arrancan de inicio, aunque veremos si tienen minutos en el segundo tiempo
Este es el once de Pere Romeu:
Gemma Font; Aïcha, Paredes, Torrejón, Carla Julià; Serrajordi, Sydney, Alexia; Kika, Pajor, Brugts (o algo así)
¡Buenas tardes! Arranca el 2026 para el Barça con la visita del Madrid CFF en el Johan Cruyff. Puedes seguir aquí el minuto a minuto del primer encuentro del año
