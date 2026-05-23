En directo
FC BARCELONA FEMENINO
FC Barcelona - OL Lyonnes: la previa de la final de la Champions League femenina, en directo
Sigue en directo en SPORT la previa de la final de la Women's Champions League entre el FC Barcelona y ekl OL Lyonnes
Brutal foto del Barça en el escenario del partido de esta noche, el Ullevaal Stadion. Alrededor de 26.000 personas de capacidad. Muy pequeño para albergar el encuentro entre los dos mejores equipos femeninos del mundo... Paso atrás de la UEFA.
Ullevaal Stadion
Un clásico europeo
Oslo se prepara para otra tarde histórica. Otra final entre los dos grandes gigantes del fútbol europeo. Otra batalla entre el equipo que convirtió la Champions en su territorio y el club que lleva años siendo el mejor para intentar destronarlo definitivamente. OL Lyonnes y FC Barcelona vuelven a cruzarse en una final continental. Un clásico europeo. Máxima rivalidad. Espectáculo asegurado.
Aquí puedes leer la mejor previa del partido. Escribe Maria Tikas
El Spotify Camp Nou, bien valorado por la UEFA
Ojo a las declaraciones de Rafa Yuste a 'RAC 1' de este viernes a última hora. "La UEFA ha dicho que sería un orgullo poder jugar una final de la Champions femenina en el Camp Nou", declaró el presidente del Barça.
A por la cuarta
¡Muy buenos días! ¡Feliz sábado! El FC Barcelona disputa hoy la final de la Women's Champions League contra el OL Lyonnes. Sigue en directo en SPORT la mejor previa.
- Ebrima Tunkara apunta a la pretemporada con el primer equipo del Barça
- ¿Adónde irá Guardiola? Las suculentas opciones de futuro tras su marcha del Manchester City
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- El 'palo' de Rashford al Manchester United
- Thiago Alcántara deja el Barça para centrarse en el L'Hospitalet
- El banquillo más complicado del planeta ya tiene dueño: el elegido del City para suceder a Guardiola
- El Primer Ministro del Reino Unido avanza el adiós de Guardiola, 'uno de los grandes héroes de Mánchester
- Susana Guasch reacciona a la denuncia de los árbitros a Florentino Pérez: 'Esto está contaminado