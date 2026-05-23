FC Barcelona - OL Lyonnes: la previa de la final de la Champions League femenina, en directo

Un clásico europeo

Oslo se prepara para otra tarde histórica. Otra final entre los dos grandes gigantes del fútbol europeo. Otra batalla entre el equipo que convirtió la Champions en su territorio y el club que lleva años siendo el mejor para intentar destronarlo definitivamente. OL Lyonnes y FC Barcelona vuelven a cruzarse en una final continental. Un clásico europeo. Máxima rivalidad. Espectáculo asegurado.

Aquí puedes leer la mejor previa del partido. Escribe Maria Tikas