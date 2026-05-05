FC Barcelona - Levante UD: horario y dónde ver por TV gratis el partido de la Liga F

Después de clasificarse para la sexta final de la Women's Champions League consecutiva, y en los primeros compases de un mes de mayo en el que además de luchar por el máximo título continental también disputará la final de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid, el FC Barcelona se permitirá este miércoles una jornada festiva para celebrar la Liga F y conjurarse con la afición de cara a los ilusionantes retos de final de temporada.

Las futbolistas de Pere Romeu reciben al Levante UD en el Estadi Johan Cruyff en un encuentro que tendrá un componente especial más allá del resultado; intrascendente para las culés, campeonas, y vital para el Levante, en plena lucha por evitar el descenso. El conjunto 'granota' lo tiene extremadamente complicado: está a 10 puntos de la salvación (con un partido menos) a falta de solo tres jornadas para el final de la competición. Una derrota en tierras catalanas lo condenaría a perder la categoría.

Para los intereses barcelonistas, sin embargo, será una tarda muy festiva: el Johan Cruyff vivirá una tarde de celebración con el regreso de Aitana Bonmatí, que ya reapareció ante el Bayern Múnich, y la entrega del título ante el público culé para reconocer el apoyo constante durante toda la temporada.

Objetivo: mantener el tono competitivo

Pere Romeu pidió a sus futbolistas "mantener un buen tono competitivo" porque "en el fútbol, a la mínima en la que te despistas y relajas, pasa factura". "Tenemos dos partidos de Liga previos a las dos finales e intentaremos que el equipo se mantenga arriba del todo y siga haciendo las cosas lo mejor posible", añadió el técnico culé, que anticipó que hará rotaciones: "Estoy muy contento con toda la plantilla y estoy seguro de que juegue quien juegue mantendremos el tono competitivo y la identidad clara y marcada. El domingo tuvimos un partido muy exigente y mañana es un día para mover el once".

"Tenemos muchos partidos así en la Liga, un rival que se cierra en campo propio e intenta vivir del contraataque. Nosotros ya sabemos qué tipo de partidos debemos hacer: dominio, posesión, llegada, presión tras pérdida para evitar contraataques, vigilancias bien marcadas... Creo que será un partido en la línea de lo habitual en la Liga", analizó Pere Romeu sobre el partido. "A la mínima en la que te despistas estás más cerca de hacer mal partido, poderte lesionar y de sacar una versión propia mala. A nivel físico, táctico y mental, si fallas te vas con malas sensaciones", insistió.

FC Barcelona x Olivia Rodrigo, estreno del logotipo

Olivia Rodrigo, una de las voces más destacadas de la música contemporánea, será la protagonista de la campaña de Spotify para el clásico del primer equipo masculino de este domingo. Y, como ya es tradición, el femenino también lucirá la camiseta con el logotipo de la artista. De hecho, la estrenará contra el Levante.

Horario del FC Barcelona - Levante UD de la jornada 27 de la Liga F

El partido entre el FC Barcelona femenino y el Levante UD, correspondiente a la jornada 27 de la Liga F Moeve, tendrá lugar este miércoles 6 de mayo a las 18.45 horas en el Estadi Johan Cruyff.

Dónde ver el FC Barcelona - Levante UD de la jornada 27 de la Liga F

El encuentro se podrá seguir en directo gratis en 'TV3' y 'Teledeporte'. También lo oferirá 'DAZN' y, como siempre, en SPORT os contaremos todo lo que suceda.