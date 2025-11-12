En directo
CHAMPIONS FEMENINA
Barcelona - Leuven, en directo: horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions femenina, en vivo
Sigue en directo en SPORT el partido de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Women's Champions League entre el FC Barcelona y el Leuven
Las porteras del Barça, las primeras en salir a calentar sobre el césped del Johan Cruyff
Confirmado el 11 del Leuven: Seynhaeve; Everarts, Mertens, Veefinkd, Nagy; Bosteels, Bismans, Kujpers; Dekker, Pusztai, Reynders.
Las azulgranas llegan al duelo en el Johan Cruyff tras un pleno espectacular de victorias en Champions: 0-4 ante la Roma y 7-1 contra el Bayern de Múnich. Hoy buscarán la tercera consecutiva
11 confirmado del Barça
¡Ya tenemos el 11 del FC Barcelona! Estas son las jugadores que saldrán de locales para Pere Romeu: Cata Coll; Battle, Paredes, Mapi, Brugts; Aleixandri, Alexia, Aitana; Pina, Graham y Vikcy.
¡Buenas tardes!
¡Hola a todos! El Barça se juega el tercer encuentro de la Fase Liga de la Champions Femenina ante el Leuven belga. Sigue el partido en directo en SPORT.
