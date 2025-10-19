En Directo
FC BARCELONA FEMENINO
Barcelona - Granada, en directo hoy: goles y resultado del partido de la Liga F, en vivo
El FC Barcelona recibe al Granada en el último partido antes del primer parón internacional de la temporada
DESCANSO
Final del primer tiempo, empate a cero en el Johan
MIN 45 (0-0)
No hay manera de que entre hoy... Centro de Vicky y no llegan ni Pina ni Kika
MIN 44 (0-0)
Otra vez lo ha intentado Esmee desde fuera. A las manos de Laura
MIN 40 (0-0)
La ha tenido ahora Sydney tras un rechace. Le ha salido algo desviado el chut de primeras
MIN 38 (0-0)
Pide penalti Pina por una falta y ya veníamos de una acción en que las jugadoras se quejaban por otra falta en el área sobre Kika
MIN 35 (0-0)
Ataja ahora Laura un disparo lejano de Brugts. Parece un poco desesperado el Barça para que entre
MIN 34 (0-0)
Buena recuperación de Aïchara para Paredes
MIN 31 (0-0)
Se marcha desviado el cabezazo de Aleixandri a la salida de un córner. Está rematando más el Barça ahora, solo falta apuntar
MIN 30 (0-0)
¡Paradón de Laura a Vicky! Ha sido una acción un poco rara, un centro lateral muy potente y cuando iba a rematar Vicky ha aparecido la guardameta al instante
MIN 28 (0-0)
Pone el pie Laura para despejar un centro peligroso de Vicky. Muy sólido en defensa el Grandada
- Barcelona - Girona, en directo hoy: el derbi catalán, en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Girona
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- Peligró la Champions: La durísima sanción de UEFA que evitó el Barça
- FC Barcelona - Girona: Un derbi bajo mínimos para resurgir y crecer
- Flick se cansa de pruebas con Cubarsí
- Lo que no se vio del Barça - Girona: Joan Garcia pasa de privilegios
- Alcaraz - Sinner: a qué hora y dónde ver la final del Six Kings Slam hoy por TV y en directo