FC BARCELONA
¿Cuándo juega el Barcelona la final de la Copa de la Reina 2025/26? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora juega el Barcelona la final de la Copa de la Reina y en qué canal de TV ver en abierto desde España
El FC Barcelona se prepara para salir a escena en busca de un nuevo título. Después de haber conquistado la Supercopa de España y la Liga F, el conjunto azulgrana medirá sus fuerzas ante el Atlético de Madrid con el título de la Copa de la Reina en juego.
Después de dejar por el camino al Real Madrid en cuartos y de superar al Badalona a pesar del empate en el partido de ida, el Barça afronta su último obstáculo para revalidar el título copero. El intento de conquista de su tercera Copa consecutiva, quinta en los últimos seis años, será la última prueba de nivel de las de Pere Romeu antes de la disputa de la final de la Champions League Femenina.
El Atlético de Madrid, campeón en la temporada 2022/23, afronta la final copera después de eliminar al Tenerife en semifinales. El irregular desempeño en liga y la temprana eliminación de la Champions propician que la Copa de la Reina figure como única opción para que las rojiblancas celebren un título en la presente temporada.
¿Cuándo se juega la final de la Copa de la Reina?
El partido entre Barça y Atlético de Madrid, correspondiente a la final de la Copa de la Reina, se disputará el próximo sábado 16 de mayo a las 21:00 horas (CEST).
El partido por el título, que se celebrará en el Estadio de Gran Canaria, originalmente iba a disputarse a las 19:00 horas (CEST), pero terminó siendo retrasado por su coincidencia horaria con el partido de la UD Las Palmas de ese fin de semana.
¿Dónde ver la final de la Copa de la Reina gratis por TV y en directo?
En España, la final de la Copa de la Reina entre Barça y Atlético de Madrid se podrá ver gratis por TV a través de TV3 a nivel autonómico y Teledeporte a nivel estatal.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final entre FC Barcelona y Atlético de Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
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