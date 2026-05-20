¿Cuándo juega el Barcelona la final de la Champions League Femenina? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El FC Barcelona se prepara para salir a escena en el partido más importante de la temporada. Después de haber conquistado la Supercopa de España, la Liga F y la Copa de la Reina, el conjunto azulgrana se traslada hasta Oslo para medir sus fuerzas ante el temible OL Lyonnes con el título de la Champions League Femenina en juego.

Después de dejar por el camino al Real Madrid y al Bayern de Múnich en la fase final, el Barça afronta el último obstáculo que se interpone en su camino para volver a sentarse en el trono de la máxima competición europea. El intento de conquista de su cuarta Champions League Femenina pondrá el broche a una temporada hasta ahora inmaculada que las de Pere Romeu pueden saldar con 4 nuevos títulos en sus imponentes vitrinas.

No lo tendrán fácil las azulgranas, pues en Oslo espera un coloso del fútbol femenino. El OL Lyonnes, ocho veces ganador de la competición, accedió a la final de la Champions League después de dejar por el camino al Wolfsburgo en cuartos y al Arsenal, vigente campeón, en semifinales.

El OL Lyonnes, rival del Barça en la final de la Champions Femenina / OL Lyonnes

¿Cuándo se juega la final de la Champions Femenina?

El partido entre Barça y OL Lyonnes, correspondiente a la final de la Champions League Femenina 2025/26, se disputará este sábado 23 de mayo a las 18:00 horas (CEST).

¿Dónde ver la final de la Champions Femenina gratis por TV y en directo?

En España, la final de la Champions League Femenina entre Barça y OL Lyonnes se podrá ver gratis por TV a través de TV3 a nivel autonómico y La 1 y RTVE Play a nivel estatal.

Otra opción alternativa para seguir el partido por el título es a través de Disney+, plataforma de pago que ha adquirido los derechos de la competición.

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