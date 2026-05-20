Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión FermínJoao PedroArsenalFichajes BarçaMonchuAlcarazDenuncia Chelsea CityGuardiolaBournemouth - CityDónde ver Bournemouth - Manchester CityJonathan AndicClasificación Giro ItaliaGiro Italia etapa 11Giro Italia contrarrelojFermín lesiónAli BaratHija GuardiolaMercado de fichajesRegla 1:1Mike JamesMonchiRodriHorarios F1 CanadáDescenso LaLigaCalculadora descensoCiclistasPaula BlasiBorja YusReciclar ropaCasa GuardiolaPaseo marítimoGonzalo BernardosPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA

¿Cuándo juega el Barcelona la final de la Champions League Femenina? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

A qué hora juega el Barcelona la final de la Champions League Femenina y en qué canal de TV ver en abierto desde España

El Barça se enfrenta al OL Lyonnes este sábado 23 de mayo en la final de la Champions League Femenina

El Barça se enfrenta al OL Lyonnes este sábado 23 de mayo en la final de la Champions League Femenina / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El FC Barcelona se prepara para salir a escena en el partido más importante de la temporada. Después de haber conquistado la Supercopa de España, la Liga F y la Copa de la Reina, el conjunto azulgrana se traslada hasta Oslo para medir sus fuerzas ante el temible OL Lyonnes con el título de la Champions League Femenina en juego.

Después de dejar por el camino al Real Madrid y al Bayern de Múnich en la fase final, el Barça afronta el último obstáculo que se interpone en su camino para volver a sentarse en el trono de la máxima competición europea. El intento de conquista de su cuarta Champions League Femenina pondrá el broche a una temporada hasta ahora inmaculada que las de Pere Romeu pueden saldar con 4 nuevos títulos en sus imponentes vitrinas.

No lo tendrán fácil las azulgranas, pues en Oslo espera un coloso del fútbol femenino. El OL Lyonnes, ocho veces ganador de la competición, accedió a la final de la Champions League después de dejar por el camino al Wolfsburgo en cuartos y al Arsenal, vigente campeón, en semifinales.

El OL Lyonnes, rival del Barça en la final de la Champions Femenina

El OL Lyonnes, rival del Barça en la final de la Champions Femenina / OL Lyonnes

¿Cuándo se juega la final de la Champions Femenina?

El partido entre Barça y OL Lyonnes, correspondiente a la final de la Champions League Femenina 2025/26, se disputará este sábado 23 de mayo a las 18:00 horas (CEST).

¿Dónde ver la final de la Champions Femenina gratis por TV y en directo?

En España, la final de la Champions League Femenina entre Barça y OL Lyonnes se podrá ver gratis por TV a través de TV3 a nivel autonómico y La 1 y RTVE Play a nivel estatal.

Otra opción alternativa para seguir el partido por el título es a través de Disney+, plataforma de pago que ha adquirido los derechos de la competición.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final entre FC Barcelona y OL Lyonnes a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

TEMAS