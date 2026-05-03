¿Cuándo juega el Barcelona la final de la Champions League Femenina? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

El FC Barcelona comienza a mentalizarse para la disputa del partido más importante de la temporada. La contundente victoria ante el Bayern de Múnich en un Spotify Camp Nou lleno hasta la bandera confirma a las de Pere Romeu como finalistas de la Champions League Femenina, título que ya han conquistado en tres ocasiones.

El empate del primer asalto en el Allianz Arena dejaba las espadas en todo lo alto de cara al decisivo partido de vuelta, pero las azulgranas se mostraron más que resolutivas. Salma abrió la lata a los 13 minutos y, a pesar de la rápida reacción de las bávaras, Alexia y Pajor terminaron inclinando la balanza definitivamente hacia el lado del Barça, que disputará su sexta final consecutiva con ganas de revancha tras la derrota ante el Arsenal en la edición anterior.

La victoria ante el Bayern de Múnich otorga al Barça el segundo billete en juego hacia la gran final de Oslo, dónde ya espera el OL Lyonnes. El equipo dirigido por Jonatan Giráldez viene de dejar por el camino al Arsenal, vigente campeón continental, después de remontar el desfavorable 2-1 de la ida de la mano de Renard, Diani y Brand.

Jule Brand marcó el gol decisivo que vale una final de la Champions / OL

¿Cuándo se juega la final de la Champions Femenina?

El partido entre Barça y OL Lyonnes, correspondiente a la final de la Champions League Femenina, se disputará el próximo sábado 23 de mayo a las 18:00 horas (CEST).

¿Dónde ver la final de la Champions Femeninia gratis por TV y en directo?

En España, la final de la Champions League Femenina entre Barça y OL Lyonnes se podrá ver gratis por TV a través de TV3 a nivel autonómico y RTVE a nivel estatal.

Otra opción alternativa para seguir el partido por el título es a través de Disney+, plataforma de pago que ha adquirido los derechos de la competición.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la final entre FC Barcelona y OL Lyonnes a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.