En Directo
FC BARCELONA FEMENINO
Barcelona - Espanyol, en directo: resultado y goles del derbi de la Liga F
Sigue el minuto a minuto del derbi catalán de la Liga F entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol en el Johan Cruyff correspondiente a la jornada 5
Rotaciones de Pere Romeu en la portería (juega Gemma por Cata) i en el lateral derecho (juega Aïcha por Ona Batlle). La pareja de centrales elegida es Paredes- Aleixandri, descansa Mapi
Ya tenemos once del Barça:
Gemma Font; Aïcha, Paredes, Aleixandri, Brugts; Patri, Aitana, Alexia; Graham, Pajor, Pina
¡Buenas tardes! Bienvenidos y bienvenidas al directo del derbi entre Barça y Espanyol de la Liga F
