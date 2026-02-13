Barcelona - Eibar: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Liga F

El FC Barcelona recibe este fin de semana al SD Eibar en el Estadi Johan Cruyff en un duelo que enfrenta a dos equipos en dinámicas opuestas. El conjunto azulgrana, líder sólido del campeonato, se mide a un rival que ocupa la 13ª posición y atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas. Las armeras no ganan desde el 10 de enero, cuando se impusieron al Alhama, y presentan un balance de 11 goles a favor y 31 en contra en lo que va de Liga. Aunque mantienen un colchón de ocho puntos sobre el descenso, la reacción de algunos equipos de la zona baja empieza a añadir presión al bloque dirigido por Iñaki Goikoetxea.

El partido tendrá un componente especial para la joven Clara Serrajordi, que firmó en Ipurua su primer gol con el primer equipo azulgrana en el encuentro de la primera vuelta en Ipurúa.

En clave culé, el técnico Pere Romeu recupera efectivos importantes. Podrá contar con Alexia Putellas, ya restablecida de la contusión en el cuádriceps que la dejó fuera en Logroño, y también con Irene Paredes y Marta Torrejón, ausentes en el último compromiso por motivos personales. Se prevén rotaciones en el once, siguiendo la gestión de cargas que el cuerpo técnico está aplicando antes del tramo decisivo del curso. En el anterior partido liguero descansaron Patri Guijarro, Ewa Pajor y Esmee Brugts, y se espera de nuevo la participación de jugadoras del filial para compensar bajas y minutos.

Cata Coll se suma a las bajas

Cata Coll se une a las bajas tras haber pasado por quirófano este viernes para someterse a una artroscopia de rodilla para resolver sus molestias debidas a un bloqueo articular. Estará un mes fuera según el parte médico del club.

Más allá del plano deportivo, la jornada estará marcada por la campaña ‘Amor por los Colores’ de la Liga F, que se reactiva un año más con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el deporte. Futbolistas, cuerpos técnicos, árbitras, medios y aficionados lucirán cordones arcoíris como símbolo de apoyo a la diversidad y la inclusión en el fútbol

Horario y dónde ver el Barça - Eibar

El partido entre FC Barcelona y SD Eibar, correspondiente a la 20ª jornada de la Liga F, se disputará este sábado, 14 de febrero, a las 19.30h en el Estadi Johan Cruyff. El encuentro podrá verse por televisión en DAZN.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Gemma Font; Aïcha, Paredes, Adri Ranera, Brugts; Patri, Serrajordi, Alexia; Vicky, Pajor, Salma

SD Eibar: Eunate Astralaga; Camino, Ojeda, Masegur, Belem, Facila; Martín, Altonaga, Rico Torres, Moreno; Tukumbuke