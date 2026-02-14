En directo SPORT
Barcelona - Eibar, en directo: partido de LaLiga F, hoy en vivo
Te contamos en directo el duelo entre el FC Barcelona y la SD Eibar de la 20ª jornada de la Liga F
Cata Coll fue sometida este viernes a una exploración artroscópica tras sufrir un bloqueo articular en su rodilla izquierda y estará unas cuatro semanas de baja.
La alineación del Eibar
También tenemos el once del Eibar, formado por: Laura Martí, Garazi, Carla, Patri Ojeda, Altonaga, Iribarren, L. Camino, A. Belem, Iara, Carmen A. y Mireia.
En el banquillo blaugrana estarán: Sydney, Graham, Serrajordi, Vicky, Ona Batlle, Fenger, Txell Font, Adriana y Carla Julià.
La alineación del Barça
Ya conocemos a las once escogidas por Pere Romeu, son las siguientes: Gemma Font; Aïcha, Marta, Paredes, Brugts; Patri, Alexia, Kika; Paralluelo, Pajor y Pina.
¡Buenas tardes a todas y todos! Arrancamos con el directo del partido entre FC Barcelona y SD Eibar, correspondiente a la 20ª jornada de la Liga F.
