En directo
LIGA F
Barcelona - DUX Logroño, en directo: resultado y goles en vivo del partido de Liga F
Sigue el minuto a minuto del partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga F entre Barça y Logroño en el Johan Cruyff
XI DEL BARÇA
Ya tenemos el XI de Pere Romeu para el duelo en el Johan:
Cata Coll; O. Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Patri, Alexia, Aitana; Vicky, Pajor y Pina
¡Buenos tardes! Arrancamos la narración del Barça - DUX Logroño, partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga F... Gracias por estar un día más con nosotros en SPORT
