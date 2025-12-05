Barcelona - Costa Adeje Tenerife: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Liga F

Tras el último parón del año, el Barça se asoma a un mes decisivo con la plantilla en cuadro y la obligación de sobrevivir como pueda. El regreso de las selecciones ha dejado tres nuevas lesiones —Kika, Aitana y Ona Batlle— que se suman a las ya conocidas bajas de Patri, Salma y Esmee Brugts, a punto de regresar. Un escenario complejo que, inevitablemente, obliga a reajustes constantes. “Es evidente que nos hace cambiar y modificar cosas”, admite Pere Romeu, consciente del desafío. “Es una nueva oportunidad para que gente joven pueda dar un paso adelante y gente del filial nos pueda ayudar, no solo para un partido sino para una serie de partidos más seguidos”.

El objetivo inmediato pasa por asegurar una plaza en el TOP-4 de la Champions para avanzar directamente a cuartos. El Johan Cruyff recibirá la próxima semana al Benfica, antes de visitar al Paris FC en Francia. Entre tanto, la Liga tampoco ofrece respiros, y el duelo de este sábado ante el Tenerife llega en un momento de máxima exigencia.

El conjunto canario es, sin discusión, la revelación del curso. Quinto con 23 puntos, a solo tres del Real Madrid (que es tercero y marca los puestos europeos), solo ha perdido un partido —ante el Eibar (0-1)— y presume de solidez defensiva: nueve goles encajados, solo superado por el Barça (dos). Carlota Suárez lidera el ataque con cinco tantos y dos asistencias, símbolo de un equipo compacto, fiable y competitivo.

Con Ainoa y Rosalía

En este contexto, la Masia vuelve a ser imprescindible. Además de Carla Julià i Martine Fenger, el cuerpo técnico ha incorporado estos días a Ainoa Gómez y Rosalía Domínguez. Romeu confirmó que la joven centrocampista puede tener continuidad: “Intentaremos subir a jugadoras que creemos que pueden tener algo de continuidad. Rosalía es una de ellas, así que veremos la convocatoria”. El técnico también quiso subrayar el espíritu con el que afrontan este tramo del curso: “No es un ejercicio de supervivencia. Vamos a competir, yo lo tengo clarísimo”.

Con bajas, cargas acumuladas y un calendario asfixiante, el Barça inicia diciembre con el reto de mantener intacta su ambición. El Tenerife será el primer examen de un mes que pondrá a prueba la profundidad, el carácter y la capacidad de adaptación del equipo

Horario y dónde ver el Barça - Tenerife

El partido entre el FC Barcelona y el Costa Adeje Tenerife, correspondiente a la 13ª jornada de la Liga F, se disputa este sábado, 6 de diciembre, en el Estadi Johan Cruyff a las 15.00h. El encuentro podrá verse en DAZN y en TV3 en Catalunya.

Alineaciones probables

Barcelona: Gemma Font; Aïcha, Torrejón, Mapi León, Carla Julià; Serrajordi, Vicky, Sydney; Graham, Pajor, Pina

Tenerife: Noelia Ramos; Zaremba, Cinta, Vergés, Gavira, Blanco; Ramos, Amani, Castelló; Gramaglia, Ouzraoui