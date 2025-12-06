En directo
FC BARCELONA FEMENINO
FC Barcelona - Costa Adeje Tenerife, en directo: el partido de la jornada 13 de la Liga F, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga F entre el FC Barcelona y el Costa Adeje Tenerife
32' | 0-0
Falta peligrosa de Sandra Castelló sobre Alexia Putellas. Jugada ensayada que inicia a balón parado la propia capitana, buscando a Graham Hansen al espacio, pero el centro de la noruega no encontró conexió con alguna de sus compañeras.
29' | 0-0
Primera tarjeta amarilla del partido: la ve Clara Serrajordi.
27' | 0-0
Cazó un rebote Sydney desde la medialuna, pero su disparo raso y de primeras no cogió puerta. Cuarto disparo del Barça en esta, casi, media hora de juego. El Tenerife todavía no ha estrenado los guantes de Cata Coll.
24' | 0-0
Se plantaba solo Vicky López en el área rival tras una gran jugada individual, pero la joven futbolista erró en el último recorte y perdió el esférico.
22' | 0-0
Monopolio del Barça, pero con algunas dificultades para crear peligro en la portería de Nayluisa Cáceres. Poco espacio entre líneas del Tenerife, no lo tendrán fácil las blaugranas para abrir la lata.
16' | 0-0
Gran combinación de Vicky con Pajor y, posteriormente, la madrileña cae en el borde del área. La colegiada no señala falta, a pesar de la insistencia de las futbolistas del Barça.
11' | 0-0
Fuera de juego del Tenerife. La acción acabó en gol después de que Cata Coll no hubiese reaccionado al disparo, de manera voluntaria, puesto que la jugada ya estaba invalidada.
9' | 0-0
Servicio de esquina servido por Alexia y remate de Marta en el interior del área que no encuentra portería. Posesión para las visitantes, pero las blaugranas ya vuelven a recuperar el cuero.
8' | 0-0
Disparo lejano de Sydney, quen no se lo piensa dos veces, y provoca un córner a favor de las catalanas.
5' | 0-0
Primeros minutos de largas posesiones del Barça. El Tenerife espera su oportunidad muy replegada atrás con una línea de cinco en defensa.
- La tentación de Raphinha y un pacto verbal para salir del Barça
- ¿Traición de Schlotterbeck al Barça? El central priorizaría ir al Madrid
- Sorteo del Mundial 2026: grupos y rivales de España en la fase de grupos
- Sergi Altimira: 'Aún soy más culé que bético, pero este club te atrapa y aprendes a quererlo
- El Barça celebra la explosión de Héctor Fort
- Arteta atemoriza al Arsenal: 'Está bien, iré al Barça...
- No nos dejan comer, no nos dejan vivir como una familia': el drama de los bares de Cornellà tras el cierre por el atropello masivo
- Así quedan todos los grupos del Mundial 2026 de fútbol: rivales, enfrentamientos y posibles cruces