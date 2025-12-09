Barcelona – Benfica: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de Champions

El Barça recibe este miércoles al Benfica en el estadio Johan Cruyff en un duelo clave de la fase liga de la Champions. Aunque el equipo azulgrana es líder, la clasificación está muy apretada y cada punto e incluso cada gol puede ser determinante para asegurar una de las cuatro primeras plazas, que dan acceso directo a los cuartos de final. “Solo pienso en hacer un buen partido y sumar tres puntos”, señaló Pere Romeu, centrado en competir pese a las circunstancias.

El técnico afronta el choque con cinco bajas importantes —Aitana, Patri, Salma, Ona o Kika— que obligan a ajustar rotaciones, pero mantiene la confianza en el grupo. Claudia Pina aseguró que el vestuario está “muy unido para sacar adelante los partidos que vienen”, mientras que Romeu recordó que el equipo tiene recursos suficientes para competir. En este tramo, también están ganando protagonismo las jóvenes Aïcha Camara y Carla Julià, a las que el entrenador ve “preparadas y creciendo cada día”.

El Benfica llega obligado a sumar para seguir vivo en Europa y podría plantear un partido agresivo en la presión. Romeu espera un rival “valiente”, con capacidad tanto para tener posesión como para recurrir al juego directo con Martín-Prieto. El técnico avisa: “Esto es Champions y si sales relajada te han pintado la cara en 30 minutos”. En el Barça, Alexia Putellas aparece como una de las figuras más determinantes del encuentro, en un momento “dulce” según su entrenador.

Horario y dónde ver el Barcelona – Benfica

El partido entre Barcelona y Benfica se disputará este miércoles, 10 de diciembre, a las 18:45 horas en el Estadi Johan Cruyff y podrá verse en Disney+.

Alineaciones probables

Barcelona: Cata Coll; Aïcha, Paredes, Mapi León, Brugts; Aleixandri, Vicky López, Alexia; Graham, Pajor, Pina

Benfica: Pauels; Amado, Ucheibe, Gomes, Lund; Pauleta, Gasper; Davidson, Möller, Sousa; Raysla