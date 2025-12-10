En directo
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE
FC Barcelona - Benfica, en directo: horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions femenina
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 5 de la 'fase liga' de la Women's Champions League entre el FC Barcelona y el Benfica
El Barça, líder y con la clasificación a Cuartos de final encarada
Las de Pere Romeu son actualmente primeras clasificadas con 10 puntos en cuatro jornadas y una victoria hoy, a falta de la última jornada, dejaría a las culers con un pie y medio en la ronda de Cuartos sin deber pasar por la repesca.
Irene Paredes, baja de última hora
La jugadora del Barça no estará ni el banquillo de suplentes debido a un proceso febril.
Alineaciones disponibles
FC Barcelona: Cata Coll; Camara, Aleixandri, Mapi León, Brugts; López, Serrajordi, Alexia Putellas; Graham, Ewa Pajor, Claudia Pina
Benfica: Pauels; Amado, Costa, Ucheïbe, Lund; Cameirao, Gasper, Almeida; Sousa Alves, Martín-Prieto, Davidson
