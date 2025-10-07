En directo
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE
FC Barcelona - Bayern Múnich, en directo: resultado y goles del partido en vivo | Champions femenina
Sigue en directo en SPORT el partido de la primera jornada de la Champions femenina entre el FC Barcelona y el Bayern Múnich
Xavi Turu
¡Empieza el partido!
Primera posesión del partido para el Barça con una muy buena entrada en el Johan Cruyff.
¡Esto ya empieza!
Las azulgranas listas para su debut en Champions ante un Bayern que no será un rival nada fácil para las de Pere Romeu. Anima el Johan y salen las 22 protagonistas al verde.
¡Todo listo en el Johan!
Diez minutos para que empiece el partido entre el Barcelona y el Bayern para este primer partido de Champions femenina para el conjunto de Pere Romeu.
'Las pitonisas'
Las jugadoras azulgranas y sus predicciones de cara a esta temporada.
El Bayern también calienta
El equipo bávaro ya está sobre el césped del Johan preparándose para el arranque del choque.
Calienta el conjunto local
Menos de media hora para que arranque el partido y las jugadoras azulgranas ya pisan el tapete verde para el calentamiento.
¡XI para el Bayern!
El cuadro que dirige Jose Barcala salta al Johan con:
Mahmutovic, Simon, Eriksson, Ballisager, Kett, Stanway, Caruso, Tanikawa, Harder, Bühl y Schüller
¡XI para el Barça!
El conjunto que dirige Pere Romeu jugará con:
Cata Coll, Brugts, Mapi, Paredes, Ona Batlle, Patri, Alexia, Aitana, Graham, Paralluelo y Pajor.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Arrancamos la retransmisión para este partido de la Champions League femenina entre el Barcelona y el Bayern Múnich. Este primer encuentro de la competición continental para las azulgranas empezará a las 21:00 h y se disputará en el Johan Cruyff.
