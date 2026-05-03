En directo
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE
Barcelona - Bayern, en directo: Champions League femenina, partido de vuelta de semifinales, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Barça femenino - Bayern de Múnich (16.30h; TV3) de la Champions League, partido de vuelta de semifinales
Semana limpia
La semana limpia de trabajo ha servido para ajustar detalles y preparar a fondo un partido en el que no hay margen.
XI DEL BARÇA
¡Alineación confirmada! El once del Barça para superar al Bayern y plantarse en la final: Cata Coll, Ona Batlle, Paredes, Mapi, Brugts, Serrajordi, Alexia, Patri, Graham, Pajor, Salma
La ida, una advertencia
El 1-1 de la ida en Múnich lo dejó todo abierto, en una eliminatoria que exige cabeza, corazón… y fútbol.
En el vestuario azulgrana no se interpretó el empate como un mal resultado, pero sí como una advertencia.
Factor campo
El factor diferencial puede estar en el ambiente. Más de 50.000 aficionados (Sold out) teñirán de azulgrana el estadio y se espera una gran recibida al bus del equipo, organizada por la Penya Blaugrana Totes Unides Fem Força, dos horas antes de que empiece a rodar el balón.
Si en cuartos el Camp Nou fue una fiesta desde el inicio, esta vez será una caldera: el empate obliga a competir cada minuto.
Así ha llegado el Barça
Así ha sido la llegada del FC Barcelona al Camp Nou. Recibimiento espectacular de una afición culé que no dejará de animar a las suyas para guiarlas hacia la final de Oslo.
¡Buenas tardes! El Barça se juega hoy en el Spotify Camp Nou mucho más que un partido: se juega volver a estar en una final de Champions, la séptima.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Osasuna - Barça, en directo: alienaciones y última hora del partido de Liga
- Raphinha medita y el Barça espera una respuesta
- Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán, aconseja a Bastoni no fichar por el Barça
- Operación central en el Barça: la jerarquía del Cuti Romero seduce a Flick
- La última locura de mercado por Bernardo Silva
- Leao-Rashford, el intercambio que puede sacudir el mercado
- Ansu Fati sigue dando motivos a De la Fuente: decisivo y récord goleador