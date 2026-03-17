Barcelona - Badalona Women: horario, dónde ver y alineaciones probables de la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina

El FC Barcelona se juega este miércoles en el Estadi Johan Cruyff el pase a la final de la Copa de la Reina. Tras el inesperado 0-0 del partido de ida ante el Badalona, la eliminatoria llega completamente abierta y se decidirá en casa de las azulgranas, que aspiran a disputar la que sería la decimocuarta final de su historia en la competición. No en vano, el conjunto blaugrana es el gran dominador del torneo: ha conquistado 11 títulos en 13 finales y defiende además la corona lograda la pasada temporada.

El empate sin goles en Badalona sorprendió por el dominio habitual del Barça, pero Pere Romeu quiso relativizar el resultado y explicó que el equipo ha analizado con detalle lo ocurrido para corregir algunos aspectos en los metros finales. “Somos muy resultadistas. Es el segundo partido de la temporada que nos quedamos sin marcar. El Badalona hizo un gran partido, pero nosotros erramos mucho en los metros finales, no solo en los tiros, también en el último centro o el último pase”, señaló el técnico en rueda de prensa.

El entrenador azulgrana explicó que el rival supo defender muy bien, especialmente con una línea adelantada que provocó varios fueras de juego, y que durante estos días el equipo ha trabajado precisamente esas situaciones. “Hemos analizado el partido detalladamente y hemos trabajado algunas cosas para tener más ventaja y girar algo más el juego, algo que eché en falta en la ida”, apuntó. Tras el parón internacional, al Barça le ha costado encontrar el gol en sus dos últimos compromisos. No marcó en Badalona y en la última jornada de Liga ante el Deportivo en Riazor solo pudo imponerse por 0-2 en un partido en el que tardó mucho en romper el cerrojo rival. Un aspecto que el cuerpo técnico ha tratado de ajustar estos días. Entre la ida y la vuelta de la semifinal, por su parte, el Badalona cayó con claridad ante el Granada (0-4).

Romeu, sin embargo, se mostró convencido de que el equipo responderá en el Johan Cruyff. “Mañana aquí, con nuestra gente, estoy convencido de que haremos un buen partido. Este equipo siempre tiene hambre y ambición. Si hubiéramos materializado las ocasiones que tuvimos en la ida no estaríamos hablando de la importancia del partido de mañana”, afirmó.

Novedades

El encuentro se disputará a las 21.00 horas, un horario poco habitual entre semana, porque el club pidió que no coincidiese el partido del femenino con el del masculino de Champions en el Camp Nou, por lo que el técnico hizo un llamamiento a la afición. “Sabemos que es entre semana y que es un horario tardío, pero esperamos que venga el mayor número de aficionados posible. Para nosotros son un apoyo incondicional y una motivación imprescindible cuando jugamos en casa. Necesitamos a nuestra jugadora número 12”, señaló.

En cuanto al estado de la plantilla, el Barça llega con algunas novedades médicas. Cata Coll estará disponible tras superar las molestias en la rodilla por las que fue sometida a una artroscopia el pasado 19 de febrero. Quien sigue avanzando en su recuperación es Aitana Bonmatí. La centrocampista, que fue intervenida del peroné hace casi cuatro meses, ha empezado esta semana a realizar trabajo individual con balón. Su evolución es positiva, aunque todavía no tiene fecha de regreso. También progresa Mapi León, que continúa con el tratamiento conservador de su lesión de tobillo y ya entrena con el grupo.

Con todo por decidir tras el empate de la ida, el Barça espera imponer su ritmo en el Johan Cruyff y recuperar su eficacia ofensiva para superar al Badalona y acercarse a una nueva final de Copa.

Horario y dónde ver el Barça - Badalona

El partido entre el FC Barcelona y el Badalona Women, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina 2026, se disputará este miércoles, 18 de marzo, a las 21.00h en el estadio Johan Cruyff.

El encuentro podrá verse en abierto en Teledeporte de RTVE (y en su plataforma online RTVE Play) y en TV3 en Catalunya.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Aïcha, Brugts; Patri, Vicky, Alexia; Graham, Pajor, Pina

Badalona Women: Valenzuela; Pinillos, Carmona, Majarín, Barclais; Ana González, Llompart, Banini; Paula Sánchez, Uribe, Julve