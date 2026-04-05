Barcelona - Badalona: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Liga F

El FC Barcelona recibe este lunes de Pascua al Badalona en un partido marcado por el contexto competitivo y el excelente momento de forma del conjunto azulgrana. Con la victoria del Real Madrid por 0-2 al Madrid CFF, las catalanas serían campeonas de la Liga F si suman los tres puntos en este partido y en el siguiente, contra el Espanyol, después del parón de selecciones.

El equipo de Pere Romeu llega tras una semana perfecta, con tres victorias de enorme autoridad ante el Real Madrid. Primero, el contundente 2-6 en la ida de los cuartos de final de la Champions en el Alfredo Di Stéfano; después, el 0-3 en Liga que dejó la Liga vista para sentencia; y, como colofón, el 6-0 en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en una noche especialmente emotiva por la celebración de los 500 partidos de Alexia Putellas.

Una racha de resultados que ha reforzado aún más las sensaciones de un Barça que domina con claridad tanto en Europa como en la competición doméstica, pero que no quiere bajar el ritmo en este tramo decisivo del curso.

Enfrente estará un Badalona que ya demostró recientemente su capacidad competitiva en las semifinales de la Copa de la Reina. En aquella eliminatoria, el Barça necesitó 135 minutos para abrir el marcador. El 0-0 de la ida, en el que las azulgranas generaron numerosas ocasiones sin acierto, dio paso a una vuelta en la que el conjunto culé fue de menos a más hasta imponerse por 4-1, tras adelantarse justo antes del descanso. Ese precedente reciente obliga al Barça a no confiarse ante un rival que ya ha demostrado que puede incomodar si mantiene el orden defensivo.

“Fue una eliminatoria que en el partido de ida no marcamos pese a tener muchas ocasiones. El segundo partido fuimos de menos a más y nos adelantamos tarde, lo que condiciona a nivel de ansiedad. Fuimos claramente superiores en el global, pero hay cosas a corregir y mejorar”, analizó Pere Romeu en la previa. “Las hemos trabajado y el equipo estará muy preparado para hacer un buen partido”.

Rotaciones

Tras el exigente calendario de los últimos días, el técnico azulgrana también dejó entrever que podría introducir cambios en el once: “Venimos de tres partidos muy exigentes. Es un buen momento para mover el equipo, hacer rotaciones y dar entrada a gente fresca. Todo lo que sea dar aire al equipo y oportunidades es positivo”.

Más allá del contexto clasificatorio, el mensaje en el vestuario es claro: mantener la exigencia. “Es una profesión que a veces no te permite parar a valorar lo que estás viviendo. Estos días me han servido para estar muy agradecido por la oportunidad de entrenar a este equipo y al apoyo de la afición. Pero esto no se detiene, ya pensamos en el siguiente partido”, explicó Romeu.

En ese sentido, también quiso dejar claro que no hay margen para la relajación pese al gran momento del equipo: “No conozco la relajación Hemos hecho una grandísima eliminatoria, pero ahora vienen retos muy exigentes y hay que afrontarlos con humildad y trabajo”. Con todo, el Barça afronta el duelo con la intención de seguir sumando y acercarse aún más a un título de Liga que tiene muy bien encaminado, ante un Badalona que buscará repetir la solidez mostrada hace apenas unas semanas

Horario y dónde ver el Barça - Badalona

El derbi catalán entre el FC Barcelona y el Badalona Women se disputa este lunes, 6 de abril, a las 19.00h en el Estadi Johan Cruyff. El encuentro podrá verse en DAZN y en abierto por TV3 (Catalunya)

Alineaciones probables

FC Barcelona: Gemma Font; Aïcha, Torrejón, Ranera, Carla Julià; Serrajordi, Sydney, Kika; Vicky, Fenger, Salma

Badalona Women: Abdon; Pinillos, Ana González, Majarín, Barclais; Llompart, Lorena, Banini; Sánchez, Chamomrro, Uribe