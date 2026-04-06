Dónde ver el Barcelona - Badalona de Liga F hoy gratis por TV, online y en directo

FC Barcelona y Badalona Women se dan cita en el Estadi Johan Cruyff hoy lunes 6 de abril a las 19:00 horas (CEST) para disputar la Jornada 25 de la Liga F. Una vez conseguido su billete a semifinales de la Champions League, las azulgranas vuelven al campeonato liguero con el objetivo de ampliar todavía más si cabe su renta con el Real Madrid, segundo clasificado de la tabla.

El equipo de Pere Romeu hizo historia tras endosar un 12-2 global al conjunto blanco en los cuartos de final de la competición europea. La enorme superioridad de las azulgranas quedó plasmada en el marcador, donde no hubo dudas en ningún momento de quién iba a ser el próximo equipo de semifinales. Superada la resaca europea, toca centrarse en la Liga F, donde son líderes a 13 puntos de distancia del Real Madrid con 18 por disputarse.

El Spotify Camp Nou vibró con el Barça femenino y su reina Alexia Putellas / Enric Fontcuberta / EFE

El alirón no podrá cantarse esta próxima jornada, pero podría quedar visto para sentencia. Lo haría si las azulgranas consiguen superar al Badalona Women, que deberá ir al Johan Cruyff para tratar de sumar algo de su visita a Barcelona. Se antoja una misión prácticamente imposible, pero ya demostraron en semifinales de Copa contra el Barça ser un equipo correoso.

¿Dónde ver el Barcelona - Badalona de la Liga F hoy por TV y online?

En España, el partido entre FC Barcelona y Badalona Women se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de la app o del canal DAZN 2 (M72). Además, el encuentro se podrá ver gratis y en directo a través de TV3, la televisión autonómica de Catalunya.

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