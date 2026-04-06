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Barcelona - Badalona, en directo: sigue el derbi de la Liga F en vivo
Sigue en directo en SPORT el derbi catalán de la jornada 25 de la Liga F
Dónde ver el Barcelona - Badalona de Liga F gratis por TV y en directo
MIN 21 (1-0)
Detiene Abdon un disparo de nuestra Kika tras una gran jugada dentro del área
Con las rotaciones que había, la encargada de lanzarlo ha sido Salma, que lo ha tirado perfecto, ajustado al primer palo con potencia, para batir a Carla Abdon
MIN 19 (1-0)
¡GOOOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡NO FALLA SALMA!
MIN 17 (0-0)
Tras revisarlo un buen rato, la colegiada señala penalti. Celebramos que por una vez le den la razón a Pere
MIN 14 (0-0)
Pere Romeu pide revisión por un posible penalti por manos
MIN 8 (0-0)
Otro centro de Salma que ataja Carla Abdon
MIN 7 (0-0)
Centro ahora de Kika al segundo palo, Esmee recupera el balón y la defensa del Badalona despeja el centro
MIN 6 (0-0)
Despeja Carla Abdon un centro de córner de Mapi. No llega al remate Serrajordi y será córner de nuevo
MIN 5 (0-0)
Chut potente de Mapi León desde la frontal que se marcha rozando la madera
MIN 3 (0-0)
A las manos de Carla Abdon un centro de Salma
- Cabreo de Lamine Yamal
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