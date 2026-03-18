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Copa de la Reina
Barcelona - Badalona, en directo hoy: partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina, en vivo
Sigue en directo en SPORT la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina en el Johan Cruyff, entre el FC Barcelona y el Badalona Women
Con todo por decidir tras el empate de la ida, el Barça espera imponer su ritmo en el Johan Cruyff y recuperar su eficacia ofensiva para superar al Badalona y acercarse a una nueva final de Copa
En cuanto al estado de la plantilla, el Barça llega con algunas novedades médicas. Cata Coll ha recibido esta mañana el alta tras superar las molestias en la rodilla por las que fue sometida a una artroscopia el pasado 19 de febrero
Quien sigue avanzando en su recuperación es Aitana Bonmatí. La centrocampista, que fue intervenida del peroné hace casi cuatro meses, ha empezado esta semana a realizar trabajo individual con balón. Su evolución es positiva, aunque todavía no tiene fecha de regreso. También progresa Mapi León, que continúa con el tratamiento conservador de su lesión de tobillo y ya entrena con el grupo
Entre la ida y la vuelta de la semifinal, el Barça ganó al Dépor 0-2 en Riazor, con goles de Torrejón y Alexia, y el Badalona cayó con claridad ante el Granada (0-4).
Tras el parón internacional, al Barça le ha costado encontrar el gol en sus dos últimos compromisos. No marcó en Badalona y en la última jornada de Liga ante el Deportivo en Riazor solo pudo imponerse por 0-2 en un partido en el que tardó mucho en romper el cerrojo rival. Un aspecto que el cuerpo técnico ha tratado de ajustar estos días
El entrenador azulgrana explicó que el rival supo defender muy bien, especialmente con una línea adelantada que provocó varios fueras de juego, y que durante estos días el equipo ha trabajado precisamente esas situaciones. “Hemos analizado el partido detalladamente y hemos trabajado algunas cosas para tener más ventaja y girar algo más el juego, algo que eché en falta en la ida”, apuntó Pere
El empate sin goles en Badalona sorprendió por el dominio habitual del Barça, pero Pere Romeu quiso relativizar el resultado y explicó que el equipo ha analizado con detalle lo ocurrido para corregir algunos aspectos en los metros finales.
“Somos muy resultadistas. Es el segundo partido de la temporada que nos quedamos sin marcar. El Badalona hizo un gran partido, pero nosotros erramos mucho en los metros finales, no solo en los tiros, también en el último centro o el último pase”, señaló el técnico ayer en rueda de prensa
Juega Salma de carrilera zurda por Brugts, que arranca en el banquillo, Torrejón hará de central con Aïcha (por Paredes) y Vicky jugará de interior, con Graham de extremo
¡Sorpresa en el once!
Este es el once de Pere Romeu
Gemma Font; Ona Batlle, Torrejón, Aïcha, Salma; Patri, Vicky, Alexia; Graham, Pajor, Pina
No en vano, el conjunto blaugrana es el gran dominador del torneo: ha conquistado 11 títulos en 13 finales y defiende además la corona lograda la pasada temporada
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