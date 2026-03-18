Barcelona - Badalona, en directo hoy: partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina, en vivo

El empate sin goles en Badalona sorprendió por el dominio habitual del Barça, pero Pere Romeu quiso relativizar el resultado y explicó que el equipo ha analizado con detalle lo ocurrido para corregir algunos aspectos en los metros finales.

“Somos muy resultadistas. Es el segundo partido de la temporada que nos quedamos sin marcar. El Badalona hizo un gran partido, pero nosotros erramos mucho en los metros finales, no solo en los tiros, también en el último centro o el último pase”, señaló el técnico ayer en rueda de prensa