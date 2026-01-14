En directo
FC BARCELONA
Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: partido de la Liga F, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de la jornada 17ª de la Liga F entre Barça y Atlético
Min.28 (2-0)
El atlético intenta generar peligro en las contras pero el Barça siempre corta estas transiciones.
Min.28 (2-0)
El atlético lo ha intentado ahora pero nprimero Alexia ha frenado el ataque con una falta y luego el Atlético ha caído en fuera de juego.
Min.26 (2-0)
El partido es un ataque y gol constante del Barça. La sensación es que el Barça puede marcar los goles que se proponga. Córner sin consecuencias.
Min.22 (2-0)
El Barça está jugando de maravilla. Combinaciones de lujo con una intención bárbara. El atlético sufre de lo lindo. El Barça no permite nada de las jugadoras colchoneras.
Min.19 (2-0)
Otro remate del Barça. Ahora lo prueba Vicki con un chut flojo que atrapa Lola.
Min.18 (2-0)
El Barça toca y toca con una facilidad increíble.
Min.17 (2-0)
Primer aviso del Atlético con una contra de Alexia que no acaba fructificando. El Barça es muy superior. Infinitamente superior.
Min.15 (2-0)
El Atlético no tiene ningún argumento para frenar la salida en tromba del Barça.
Min.13 (2-0)
Gol de claudia Pina. GOOOOOL del Barça. Chut que parecía accidental. Pina rebienta la portería rival. Parece que Xenia lo puede tocar.
Min.12 (1-0)
El dominio del Barça es total. La diferencia de nivel es alucinante. Chut de Claudia Pina que atrapa lola Gallardo.
- Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Presentación de Joao Cancelo con el Barça, en directo: reacciones y última hora del anuncio del fichaje
- La sanción a Frenkie de Jong ya es oficial
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Esperpento Endrick: el Madrid puso una cláusula para revocar su cesión en enero
- Arbeloa sorprende con su primera convocatoria: pasa la tijera