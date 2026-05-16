Barcelona - Atlético de Madrid: alineaciones, horario y dónde ver la final de la Copa de la Reina

El FC Barcelona entra en el momento decisivo de la temporada. Tras conquistar la Liga F y la Supercopa de España, el conjunto azulgrana afronta este sábado en Gran Canaria la final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid, el primero de los dos grandes retos que marcarán el cierre del curso, antes de viajar a Oslo para disputar la final de la Champions frente al Lyon. Dos finales en apenas una semana y la posibilidad de cerrar el año con un nuevo póker de títulos. Pero antes de pensar en Europa, el Barça quiere levantar una Copa que se ha convertido casi en territorio propio.

Las azulgranas buscan la duodécima Copa de la Reina de su historia y la tercera consecutiva. El dominio del Barça en la competición durante la última década ha sido prácticamente absoluto: ocho títulos en los últimos diez años y solo dos excepciones. Una de ellas, especialmente extraña, llegó en la temporada 2022-23, cuando el equipo quedó eliminado en los despachos por alineación indebida de Geyse Ferreira ante Osasuna. Aquella edición acabó precisamente en manos del Atlético, que remontó la final contra el Real Madrid y terminó levantando el trofeo en la prórroga gracias, entre otras cosas, al inolvidable gol de de Estefanía Banini. La otra Copa rojiblanca llegó en 2016, precisamente ante el Barça.

Sin embargo, el contexto actual parece muy distinto. Barça y Atlético se han enfrentado dos veces esta temporada en Liga y ambas terminaron con goleadas azulgranas: 0-6 en Madrid y 5-0 en el Johan Cruyff. La distancia también se ha reflejado en la clasificación. Mientras el Barça ha vuelto a dominar el campeonato, el Atlético ha vivido una temporada irregular, marcada por malos resultados, la eliminación en el playoff de la Champions ante el Manchester United y la pérdida de las plazas europeas para el próximo curso.

Aun así, el conjunto rojiblanco llega a la final en su mejor momento del año. El cambio de entrenador a mitad de temporada y la llegada de José Herrera al banquillo revitalizaron al equipo, que recuperó solidez competitiva y encontró también un impulso importante con el regreso de Gio Queiroz tras lesión. El Atlético encadenó ocho victorias consecutivas antes de caer en la última jornada de Liga en el derbi frente al Real Madrid, un partido marcado además por la polémica arbitral. “Para ganar al Barcelona toca coraje y corazón”, resumió Fiamma Benítez en la previa de una final que el Atlético afronta sin presión, pero con la ilusión de volver a competir por un gran título.

Graham y Aleixandri viajan hoy con Yuste

El Barça, por su parte, ha viajado a Gran Canaria prácticamente con toda la plantilla disponible. La única ausencia destacada es la de Caroline Graham Hansen, que continúa recuperándose de la lesión en el aductor sufrida en las semifinales de la Champions contra el Bayern y cuyo gran objetivo es llegar a tiempo para la final de Oslo. Tampoco estará Laia Aleixandri, baja de larga duración por la lesión de ligamentos cruzados. El presidente del Barça, Rafa Yuste, viajará con ellas este sábado para acompañar al equipo en la final.

Alineaciones probables del Barça - Atlético de Copa de la Reina / SPORT

En el Atlético, la gran incógnita durante la semana ha sido el estado físico de la capitana Lola Gallardo. La guardameta sufrió un pinzamiento en la cadera izquierda en el último partido de Liga ante el Real Madrid, aunque este viernes se entrenó con normalidad y apunta a estar disponible para la final. La única baja confirmada del conjunto madrileño es la de Silvia Lloris, también lesionada de gravedad en la rodilla.

La final se disputará en un Estadio de Gran Canaria que presentará una gran entrada. Ya se han vendido más de 23.000 localidades y todo apunta a que se batirá el récord de asistencia en una final de la Copa de la Reina. Un escenario de gran cita para abrir las dos semanas más importantes de la temporada azulgrana

Horario y dónde ver la final de la Copa de la Reina

La final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se podrá seguir en directo a las 21.00h en horario peninsular por La2 de Televisión Española o por TV3. Como siempre, en SPORT también tendréis un detallado directo minuto a minuto, la crónica y las reacciones tras el partido.