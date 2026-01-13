Barcelona - Atlético: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Liga F

El FC Barcelona afronta este miércoles en el Johan Cruyff su segundo partido del año, un duelo intersemanal exigente ante el Atlético de Madrid que poco tendrá que ver con el estreno de 2026. El contundente 12-1 ante el Madrid CFF sirvió para arrancar con confianza, pero el choque ante el conjunto rojiblanco plantea un escenario muy distinto, tanto por entidad del rival como por el momento del calendario.

El partido llega en plena gestión de cargas. Con la visita al Alhama el fin de semana y la Supercopa a la vuelta de la esquina —el día 21 la semifinal ante el Athletic y el 24 una posible final ante Real Madrid o el propio Atlético—, Pere Romeu deberá volver a mover piezas. Mapi León y Ona Batlle, que ante el Madrid CFF disputaron toda la segunda parte tras regresar de sus respectivas lesiones, podrían ya ser titulares, del mismo modo que Vicky López o Claudia Pina, que descansaron en el estreno liguero del año.

El Atlético aterriza en Barcelona tras empatar 5-5 ante la Real Sociedad en un partido tan espectacular como caótico, que evidenció sus problemas defensivos pero también su enorme potencial ofensivo. Futbolistas como Jensen, Amaiur o Luany le dan muchos recursos en ataque a un equipo que, además, cuenta con la aportación de Júlia Bartel, formada en la Masia. Eso sí, el conjunto colchonero ha perdido piezas importantes en el centro del campo este invierno, como Gaby García, traspasada al Club América, o Ana Vitória, ahora en el Corinthians, y ha reforzado su plantilla con la llegada de Priscila Chinchilla. Las rojiblancas necesitan sumar para mantenerse en la pelea por las plazas de Champions.

Con Salma, sin Graham

Romeu no esconde la dificultad del reto y avisa del peligro del rival: “Es el equipo que más ocasiones de gol genera de la Liga. Ataca muy bien y tiene un bloque bastante comprometido”. Por eso, el técnico espera “una buena versión” de las suyas y valora especialmente el nivel colectivo y la respuesta de todas las jugadoras en un calendario sin tregua. “Que juegue quien juegue, sigamos teniendo la identidad del juego que tenemos”, remarcó, subrayando la confianza en el nivel individual y colectivo del equipo.

En el apartado de novedades, el Barça podría recuperar a Salma Paralluelo, mientras que Caroline Graham Hansen sigue al margen por molestias musculares, con la previsión de reaparecer ante el Alhama. El gran objetivo es que Patri Guijarro llegue en condiciones óptimas a la Supercopa. Antes, el Johan acoge un duelo de altura para medir el pulso competitivo del líder

Horario y dónde ver el Barcelona - Atlético

El partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, correspondiente a la 17ª jornada adelantada de la Liga F, se disputará este miércoles, 14 de enero, a partir de las 19.00h en el Estadi Johan Cruyff. El encuentro podrá verse en DAZN.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Serrajordi, Sydney, Alexia; Vicky López, Pajor, Pina

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal, Lloris, Medina; Boe Risa, Bartel, Fiamma; Luany, Amaiur, Jensen