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Liga F
Barcelona - Athletic, en directo hoy: sigue el partido de la Liga F en vivo
Sigue en SPORT el minuto a minuto del duelo entre el FC Barcelona y el Athletic Club de la Liga F Moeve
Rotaciones de Pere Romeu antes de afrontar el triple clásico que viene a partir de la semana que viene, con los dos partidos de cuartos de final de la Champions y, en medio, el de liga
Y este es el once del Athletic
La gran noticia es el regreso de Cata tras ser intervenida de la rodilla hace un mes y dos días
Veremos cuál es la disposición de Pere Romeu, si Torrejón actúa de lateral o de central, y qué posición ocupan Salma y Pina. A priori, Salma ha jugado más en punta
Este es el once del Barça:
Cata Coll; Torrejón, Paredes, Adri Ranera, Brugts; Serrajordi, Sydney, Alexia; Carla Julià, Salma, Pina
Buenas tardes!
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