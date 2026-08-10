El Barça vuelve al trabajo con bajas e incógnitas

El Barça ya está de vuelta al trabajo. Después de regresar la madrugada del domingo de Udine, donde el equipo disputó el triangular amistoso, los futbolistas disfrutaron de una jornada de descanso antes de regresar este lunes a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Algunos de ellos sí acudieron voluntariamente. Gavi, Joan García, Eric García y Anthony Gordon acortaron sus vacaciones y adelantaron su regreso tras su participación en el Mundial.

Este lunes, Hansi Flick volvió a dirigir una sesión con los jugadores disponibles del primer equipo, además de algunos futbolistas que han participado en esta pretemporada. Entre ellos estuvieron Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés y los guardametas Iker Rodríguez y Aron Yaakobishvili.

La plantilla, sin embargo, todavía está lejos de estar completa. El Barça sigue pendiente de la incorporación del resto de internacionales que participaron en el Mundial. Jules Koundé, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Pedri y Lamine Yamal todavía no se han incorporado al trabajo y, a priori, está previsto que lo hagan entre el martes y el miércoles. También Ferran Torres, con su futuro en el aire.

Las incógnitas de la cantera

Más allá de las ausencias de los mundialistas, la principal incógnita de esta semana está en los jóvenes que han participado en la pretemporada con el primer equipo. La ausencia de Espart, Tommy Marqués y compañía en la sesión de este lunes no es significativa. Algunos futbolistas tienen todavía descanso y será este martes cuando empiece a definirse la fotografía de la plantilla: quiénes continúan trabajando a las órdenes de Flick y quiénes pasan a incorporarse al Barça Atlètic.

La pretemporada entra así en una nueva fase. Con el regreso progresivo de los internacionales y la llegada de los últimos refuerzos, el cuerpo técnico deberá empezar a reducir el grupo y tomar decisiones sobre los jóvenes que han tenido la oportunidad de trabajar con el primer equipo durante estas primeras semanas. Por ahora, todavía hay más incógnitas que certezas. Y será a partir de este martes cuando algunas de ellas empiecen a despejarse.