El Barça vuelve del parón con el reto de superar las bajas y mantener el pulso

El Barça regresa a la Liga después del parón internacional y lo hace ante un noviembre exigente, decidido a iniciar el tramo más duro del calendario con una victoria y buenas sensaciones pese a los contratiempos. A las ausencias ya conocidas de Ewa Pajor —que ya hace trabajo de campo individual—, Patri Guijarro y Salma Paralluelo, se ha sumado la de Kika Nazareth, que sufre una “distensión de la cápsula articular del tobillo derecho”, según el parte médico del club.

Con este panorama, Pere Romeu deberá ajustar piezas para recibir a una Real Sociedad en plena forma. El conjunto donostiarra, ahora dirigido por Arturo Ruiz, ocupa la cuarta posición y, con un partido menos que Madrid y Atlético, podría situarse segundo si consigue ganar en casa.

Solo ha perdido un encuentro —ante el Costa Adeje Tenerife— y ha empatado dos, frente a Madrid CFF y Granada. En sus filas destacan Edna Imade, cedida por el Bayern, que ya fue la tercera máxima goleadora de la pasada temporada y que suma seis goles en los últimos cuatro partidos, y la joven lateral Aiara Agirrezabala, de apenas 17 años, una de las promesas más firmes de la Liga F.

Con Fenger y Anna Quer

Ante las bajas en ataque, Romeu viajó con solo 14 jugadoras de campo del primer equipo y ha convocado a dos futbolistas del filial para reforzar la delantera: Martine Fenger (19 años), máxima goleadora de la división de plata, y Anna Quer (17), recién llegada del Mundial sub-20.

Martine Fenger, del Barça B, en un entrenamiento con el primer equipo / FCB

“Entre Salma, Kika y Ewa tenemos tres bajas en posiciones ofensivas, así que necesitábamos la ayuda del filial. Martine y Anna están a buen nivel, y esperamos que mañana nos puedan aportar cosas”, explicó el técnico azulgrana en la previa. “Una temporada es una carrera de fondo. Llevamos un primer tramo bueno y queremos seguir así. El equipo está anímicamente muy bien, sabe el número de jugadoras que somos este año y que habrá que hacer esfuerzos extra, pero este Barça es más equipo que nunca”

Horario y dónde ver

El partido de Liga F entre la Real Sociedad y el FC Barcelona, correspondiente a la 9ª jornada, se disputará este domingo, 2 de noviembre, a las 16.00h en Zubieta, la ciudad deportiva del conjunto donostiarra. El encuentro podrá verse en DAZN.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Arrula; Lucía Rodríguez, Florentino, Moraza, Agirrezabala; Cahynova, Paula Fernández, Jacinto, Cecilia Marcos; Edna Imade, Pardo

FC Barcelona: Cata Coll; Aïcha, Paredes, Mapi León, Ona Batlle; Serrajordi, Vicky López, Sydney; Graham, Pina, Brugts