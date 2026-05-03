El Barça vuela a Oslo en otra tarde mágica de Alexia en 'su' Camp Nou

El Barça ya está en otra final de la Champions. La séptima de su historia. La sexta consecutiva. Y lo está tras otra tarde de esas que explican por qué este equipo ha convertido lo extraordinario en costumbre. Las azulgranas derrotaron al Bayern en un Spotify Camp Nou convertido en una fiesta, con 60.021 almas empujando desde mucho antes de que rodara el balón.

Porque el partido empezó al mediodía. Con calles llenas, con gente llegando con tiempo para comer en los alrededores, con bufandas y camisetas culés tiñendo el entorno del estadio. Ni siquiera una ligera lluvia logró enfriar el ambiente. El himno cantado a capela, la piel de gallina y la sensación de que era una tarde grande.Y el Barça lo entendió así desde el inicio.

Pere Romeu agitó el once con dos cambios clave: la entrada de Serrajordi para dar orden al centro del campo junto a Patri Guijarro y la titularidad de Salma para añadir profundidad. Brugts era la lateral que se metía por dentro, como cuarta centrocampista. La apuesta funcionó desde el primer minuto. El Barça salió a morder, con una Caroline Graham Hansen imparable por la derecha, castigando una y otra vez la ausencia de Kett, que vio la roja en el Allianz y que fue sustituida por Ballisager.

Las ocasiones llegaron rápido. Salma y Pajor perdonaron en los primeros minutos ante un Bayern replegado, esperando su momento para correr con Harder, Bühl y Dallmann. El gol era cuestión de tiempo. Minuto 10. Centro delicioso de Graham, el balón cruzó el área y apareció Salma para definir con la izquierda. Precisión, calma, talento. 1-0.

Pero el Bayern no necesitó dominar para golpear. Seis minutos después, un error en salida permitió a Harder conducir, superar líneas y asistir a Dallmann, que definió sola ante Cata. 1-1. Máxima eficacia. El partido entró entonces en un intercambio de golpes. Y ahí emergió la figura de Alexia Putellas. En el 21’, tras una jugada caótica en el área iniciada por Salma, la capitana cazó el balón y lo mandó a la red. Celebración icónica: carrera, deslizamiento, abrazo colectivo y reverencia a 'su' Camp Nou.

El Barça estaba lanzado. Graham rozó el tercero con una acción individual espectacular, Pajor obligó a Mahmutovic a una parada de mérito y Mapi León probó desde la frontal con un disparo que se marchó rozando el palo. También avisó el Bayern, con un remate de Georgia Stanway que imitó el intento de Mapi.

Una marcha más

La segunda parte mantuvo el mismo guion. El Barça dominaba, el Bayern resistía. Hasta que volvió a aparecer el talento. Minuto 54. Centro medido de Salma —otro más— y cabezazo preciso de Pajor. 3-1. Romeu movió el banquillo buscando más control interior. Entró Pina, Salma cambió de banda… y de esa decisión nació el cuarto. Falta lateral. Pizarra. Mapi cedió, Pina centró con precisión quirúrgica y Alexia remató de forma acrobática con una chilena. Golazo. Historia. 232 goles para igualar a César como segunda máxima goleadora del club. Solo por detrás de Leo Messi.

El partido parecía decidido, pero no lo estaba. En el 68’, el Camp Nou se puso en pie para recibir a Aitana Bonmatí, de vuelta tras cinco meses fuera. Ovación cerrada. Emoción. Y, casi sin tiempo para asentarse, llegó el susto: pérdida en salida, recuperación de Dallmann y gol de Harder. 4-2. El Bayern creyó. Y el Barça tuvo que resistir.

Resistencia final

Paredes salvó un remate clave tirándose al suelo, Cata Coll y Mapi sacaron un balón bajo palos, la portera azulgrana ganó un mano a mano y Dallmann estrelló un disparo en el larguero. Fueron minutos de tensión, de nervios, de demostrar que también saben sufrir. Incluso Aitana rozó el quinto en una transición. El tramo final fue de gestión. De oficio. De aguantar. Y también de emoción.

Alexia se retiró ovacionada, entre lágrimas, emocionada, con todo el estadio coreando su nombre. Entraron Aïcha y Kika para sumar minutos a una tarde ya histórica. Incluso hubo tiempo para otro susto, con un gol de Harder que el VAR acabó anulando por falta previa a Patri. Y entonces sí. Final. El Barça vuelve a una final de Champions. Otra más. En Oslo le espera el Lyon de Giráldez y Engen. Pero esa será otra historia.

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Esta fue la tarde en la que el Camp Nou volvió a rugir. La tarde en la que Alexia volvió a reinar. La tarde en la que el Barça volvió a demostrar que lo suyo ya no es casualidad. Es historia