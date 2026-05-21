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FC BARCELONA

El Barça viaja a Oslo con la esperanza de recuperar a Paredes y el alta de Graham

Las azulgranas completaron en Barcelona el último entrenamiento antes de viajar a Oslo para la final de la Champions ante el Lyon

Paredes, en una sesión reciente

Paredes, en una sesión reciente / Valentí Enrich / SPO

Dídac Peyret

Dídac Peyret

El Barça ha completado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper el último entrenamiento antes de poner rumbo a Oslo, donde este sábado disputará la final de la Champions ante el Olympique de Lyon. La expedición azulgrana tiene prevista su salida hacia la capital noruega a las 15.25 horas, en un viaje que marcará el inicio de la cuenta atrás definitiva para una cita histórica.

En la sesión matinal Irene Paredes volvió a ejercitarse al margen del grupo, aunque en el club mantienen el optimismo y esperan que pueda llegar a tiempo para la final. La central internacional sigue con su proceso de recuperación, pero el cuerpo técnico confía en poder contar con ella para el duelo más importante de la temporada.

La buena noticia ha sido que Graham ha recibido el alta médica. La noruega ya está recuperada de una lesión en el aductor del muslo derecho. El club ya anunció que el objetivo es que estuviera a punto para poder jugar la final y así será. Hansen se ha entrenado con el grupo y estará a disposición de Pere Romeu. Laia Aleixandri también viaja con el grupo a Oslo.

El conjunto azulgrana aterriza en la final después de una trayectoria imponente en Europa. Las de Pere Romeu eliminaron al Real Madrid y al Bayern para plantarse en una nueva final continental, donde buscarán conquistar la cuarta Champions de su historia y culminar una temporada prácticamente perfecta con cuatro títulos.

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Enfrente estará uno de los gigantes del fútbol femenino europeo. El Olympique de Lyon, ocho veces campeón de Europa, llega a Oslo tras superar al Wolfsburgo en cuartos y al Arsenal, vigente campeón, en semifinales. Un Barça muy competitivo se medirá a uj rival temible para decidir quién reina en Europa.

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