El Barça viaja sin Cata Coll a Tenerife y Gemma Font se perfila como la portera titular

Cambio en la portería blaugrana. La guardameta titular Cata Coll no ha viajado a Tenerife y las dos hermanas Font se disputan la titularidad en el partido que se disputará este domingo (19h) en el Heliodoro Rodríguez López.

Cata Coll no sufre ninguna lesión y su descarte para viajar a Tenerife responde a razones técnicas. Martine Fenger también se ha caído de una lista en la que tampoco han entrado por razones médicas Laia Aleixandri y Graham Hansen.

Gemma Font es una portera de garantías / Dani Barbeito

Gemma Font, de 27 años, ha disputado esta temporada diez partidos y todo hace indicar que será la portera titular. Su hermana Txell, de 21 años, sería la gran sorpresa en el once ya que es la portera titular del Barça B.

La joven Adriana Ranera, además de la portera Txell Font, es la gran novedad del Barça en este encuentro de la jornada 29 de La Liga F Moeve. El Barça se proclamó campeón en el campo del Espanyol y celebró el título en el Johan ganando 5-0 al Levante.

El equipo de Pere Romeu solo ha perdido un partido en todo el campeonato contra la Real Sociedad pero el rival de este domingo, el Costa Adeje Tenerife, es el segundo equipo menos goleado del curso y solo han sufrido tres derrotas ligueras. El conjunto isleño está empatado a puntos con el Atlético de Madrid, equipo con el que compite por la cuarta plaza.

El entrenador blaugrana Pere Romeu ha valorado la dificultad del rival en este encuentro: "Es un rival fuerte, de los buenos de la liga, es un equipo que juega bien y ofrece siempre un tono competitivo alto, en la ida nos complicaron las cosas".

El Barça ganó entonces (2-0) a un Tenerife que solo ha vuelto a perder en el campeonato contra el Real Madrid (2-0). El equipo de Yeray Martín solo ha encajado 17 goles y tiene a Natalia Ramos con nueve dianas como su máxima realizadora.

Romeu insinuó que no es un partido para grandes cambios en el once al margen de la portería: "Durante toda la liga nos hemos destacado por mover mucho el once. Hemos rotado mucho pero ahora tenemos dos semanas limpias entre las finales y eso nos da margen para sacar el once que creamos sin depender tanto del estado físico de las jugadoras".

El entrenador del Tenerife no descarta dar la sorpresa aunque es consciente de que el Barça no viajó de vacaciones a territorio tinerfeño: "Nos enfrentamos al mejor equipo de España y a uno de los grandes equipos de Europa. El Barcelona no afloja, independientemente del 11 titular que pueda comenzar el partido. Cuentan con jugadoras de gran nivel y sabemos que será un encuentro muy atractivo, aunque con mucha dificultad".

El partido se disputará en el Heliodoro Rodríguez López, el escenario de las ligas míticas que el Barça de Johan Cruyff le arrebató al Real Madrid al principio de los 90.

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Este campo vivirá una gran fiesta con un conjunto local que está creciendo mucho en las últimas temporadas y desea seguir la estela del Barça como motor del fútbol femenino. Una vez finalice el partido la fiesta continuará con un concierto de Abraham Mateo.