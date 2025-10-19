El Barça vence al Granada con la música de Pina y Kika

Pina y Kika le dieron al ‘Play’ en la fiesta de Ed Sheeran en el Johan Cruyff, enfundadas en la camiseta especial con el logo del nuevo álbum del artista británico, aunque su mejor canción sigue siendo ‘Perfect’ —preciosa, como este Barça cuando encuentra el ritmo—. No fue una sinfonía inmediata: el partido se atascó más de lo previsto, pero a base de insistencia —como en Roma— y del talento de Vicky López, autora de las dos asistencias, las azulgranas acabaron afinando la melodía y firmando otra victoria.

Era el típico duelo pre-parón que suele atragantarse. El equipo llegaba tras semanas intensas y con bajas importantes; ese punto de vacío competitivo que aparece cuando se ha dado mucho y aún queda un último esfuerzo. Pere Romeu lo sabía y movió piezas: Gemma bajo palos; Torrejón, Aïcha y Aleixandri como pivote; Serrajordi y Sydney en los interiores. Y descanso para Cata, Ona, Alexia y Aitana, además de Graham y Salma, que no entrenaron en la víspera por indisposición. Una alineación pensada para resistir el bajón físico… y para encontrar soluciones.

Replegado, el Granada convirtió su defensa en un búnker. Las azulgranas, incómodas ante bloques bajos, iniciaron el choque con más dudas que certezas. Pérdidas peligrosas en la medular dieron aire a las de Irene Ferreras, que rozaron el susto con un disparo lejano de Requena que se estrelló en la red lateral. También con una carrera de Keefe frenada in extremis por Paredes. El árbitro señaló falta en ataque y el VAR no entró: alivio azulgrana y aviso para navegantes.

Fue madurando el partido el Barça, dueño absoluto del balón, que empezó a acumular ocasiones pasada la media hora. Centros laterales, córners, tiros desde fuera… Brugts probó dos veces desde lejos; Vicky no dejó de servir caramelos al área. Aleixandri, Pina y Kika rozaron el gol, pero la red rival se mantuvo cerrada a cal y canto. Al descanso, por primera vez en la temporada, el marcador no se había movido en el Johan.

Era cuestión de tiempo. El equipo lo sabía, la grada también. Avisó Pina con un disparo cruzado y, acto seguido, rompió el cerrojo. Jugada individual de Vicky por la derecha, centro al segundo palo desde la línea de fondo y remate de Claudia de cabeza para abrir la lata y liberar la tensión. Gesto de rabia y sonrisa compartida: el gol que desbloquea partidos pesados.

Cuando el Granada quiso estirarse, el Barça encontró autopistas para volver a castigar. Laura, la guardameta visitante, sostuvo a su equipo con intervenciones salvadoras a Brugts, Pina y Vicky. Romeu dio entrada a las estrellas para rematar la faena: Alexia, Aitana, Ona, Salma y Mapi. La central, imperial, salvó el empate ante Keefe a diez del final. Y en la misma jugada, Laura voló para evitar el segundo de Kika. El Johan rugía; el Barça empujaba.

También así hay que ganar los partidos. Lo dijo Fermín en el derbi masculino, lo firmó el femenino esta tarde. Pero si se puede cerrar con otro, mejor que mejor. Y ahí apareció Kika, otra vez asistida por Vicky, para sentenciar en los minutos finales. Tres puntos más antes del parón, una gestión inteligente de Romeu y la sensación de que este equipo, incluso cuando no brilla desde el inicio, siempre encuentra la forma de sonar perfecto