El Barça vence al Benfica con carácter y acaricia los cuartos

Bajo la apariencia de una noche rutinaria de Champions se escondía un partido que obligó al Barça a recordar que la victoria, a veces, es un ejercicio de insistencia. Pese a la abrumadora superioridad azulgrana, el gol tardó más de media hora en llegar y el Benfica, en su única llegada clara antes del tramo final, logró empatar y sembrar una inquietud inesperada, aunque quedó resuelto con solvencia. Pere Romeu encaró el duelo con la baja de última hora de Irene Paredes por un proceso febril, elevando a seis el número de ausencias capitales. Aun así, el equipo respondió con personalidad: Aleixandri regresó al eje de la defensa, Serrajordi firmó sus mejores minutos como azulgrana en la dirección del juego y Aïcha vivió su primera titularidad europea.

Recogía el balón el Barça con una autoridad aplastante, empujando al Benfica contra su área sin contemplaciones. Mapi León actuaba tan arriba que su sombra cruzaba la divisoria, mientras las ocasiones empezaban a florecer tras un inicio espeso. Pina rozó el gol dos veces —una parada de Lena, un disparo a la madera—, Alexia probó una chilena que se marchó rozando el poste y Graham apareció por la derecha generando desajustes. El conjunto portugués, consciente de que necesitaba ganar para seguir vivo en Europa, decidió parapetarse y resistir, pero la sensación era que el gol azulgrana caería por pura acumulación de argumentos.

Un destello de Alexia, cuando el manual pedía pausa, cambió el rumbo del partido. Recuperó un balón en tres cuartos, levantó la mirada y regaló a Pajor un pase perfecto que la polaca cruzó con precisión para firmar el 1-0. El descanso llegó con un marcador corto para lo visto: Brugts tuvo dos ocasiones claras, Pina volvió a topar con la madera y el equipo sumó dos postes más. Todo menos el segundo gol, que parecía negarse por capricho del destino. Esa falta de contundencia permitió que el guion, en lugar de romperse, se reescribiera a la contra.

Reacción con dos goles más

Tras el intermedio, antes incluso de que las lesionadas regresaran a sus asientos en el palco, llegó el mazazo inesperado: un centro al área mal despejado por Mapi terminó en los pies de Gasper, que asistió a Davidson con un pase de la muerte para el 1-1. Y el Benfica, envalentonado por el golpe, aún tuvo otra clara en las botas de Lucia Alves, que ganó la espalda a la defensa pero remató desviado en un dos contra uno ante Cata. El aviso fue suficiente para que el Barça reaccionara con la urgencia de los equipos grandes, aquellos que entienden que cada gol encajado es también un mensaje.

Alexia, otra vez faro y brújula, volvió a aparecer para desencadenar la remontada. Centró al área buscando a Pajor, que no llegó a rematar, y en el intento de despeje Ucheibe envió el balón a su propia portería. El 2-1 devolvió la calma, pero el Barça quería más. Vicky probó desde fuera del área con un disparo envenenado que Lena desvió con otra parada salvadora. La guardameta del Benfica evitó una goleada mayor, pero no pudo con Aleixandri, que recogió un rechace tras un córner y fusiló el 3-1. Romeu aprovechó para rotar: entraron Torrejón y Sydney, debutaron Carla Julià y Martine Fenger en Champions y Ainoa Gómez se estrenó también con el primer equipo.

La recta final dejó la sensación de que el marcador aún podía engordar. Alexia falló un penalti señalado por el VAR por mano de Gasper y Pajor rozó el doblete, pero Lena firmó una parada imperial. Poco importó: el 3-1 fue más que suficiente para dejar al Barça virtualmente clasificado para los cuartos, pendiente solo de evitar una catástrofe en París. En un contexto de bajas, fatiga y plantilla corta, el equipo volvió a mostrar una madurez admirable. Lo hizo con autoridad, con recursos y con el carácter de un campeón que, incluso cuando no quiere entrar el balón, impone su ley. Una victoria, en definitiva, tan necesaria como brutal