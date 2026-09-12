El Barça suda para seguir con el pleno ante un batallero Atlético

Sudó más de lo esperado el Barça, pero pudo sellar en el Johan Cruyff la tercera victoria en Liga F Moeve ante un Atlético muy combativo. 4-2 con goles de Esmee (2), Graham y Vicky López.

Primera parte animada y de aquellas que, seguro, no gustó a Pere Romeu. El Barça cometió errores de cierto bulto atrás y eso dio al Atlético prácticamente tres situaciones de uno contra uno con Cata Coll. Golpeaban primero las madrileñas, con un pase magnífico de Fiamma y una definición a la altura de Allegra. La polaca se quedaba ante la guardameta mallorquina del Barça y definí perfecto y ajustado, raso, para hacer el 0-1 en el 9’.

Reacción

Era el primer tanto de la temporada que encajaban las azulgranas, que tenían hasta ese momento un balance de goles de 9-0. El Barça intentó adueñarse del encuentro, pero su rival estaba muy bien cerrado atrás y aprovechaba para salir a la contra con veneno. Pajor tenía una clarísima que obligaba a lucirse a Lola Gallardo y tras un tiro de Graham, en el 25’ llegaba el empate. No estaba generando mucho peligro el equipo de Romeu, pero Hansen ponía un pase preciso al corazón del área y Vicky, llegadora nata, definía de primeras para igualar (1-1).

Pajor, en una acción / Gorka Urresola

A partir de ahí, en el 32’ tenía Jensen otro mano a mano en el que Kerolin la cerró perfecto y acabó con un tiro forzado por encima del travesaño. Y después de un remate clarísimo que Graham, ante Lola, no atinaba a conectar, llegaba la jugada polémica. Primero, ocasión clarísima de Patri. Y en esa misma jugada un error de Kerolin, que se encargaba de cerrar, dejaba a Luany sola ante Cata. Recortaba la atacante colchonera y se iba al suelo. Reclamaba un agarrón de Kerolin que la colegiada revisó en el VAR y decidió no señalar. Con 1-1 llegábamos al descanso largo.

Doblete de Brugts

Y si movida fue la primera, la segunda no se quedó, para nada, corta. A los tres minutos se ponía por delante el Barça gracias a un cabezazo, totalmente sola, de Brugts. Centro de Pina y la neerlandesa batía por abajo a Lola. Culminaba la remontada el Barça, pero aún tocaría sudar tinta porque el Atlético tenía veneno en las contras. Apenas seis minutos después, las colchoneras hilaban una gran triangulación que culminaba Jensen, máxima goleadora de la Liga F.

Vicky López celebrando su gol ante el Atlético de Madrid / Gorka Urresola

Tocaba remar otra vez. Y no tardó demasiado el cuadro de Romeu en ponerse otra vez arriba. Otro gran balón, tenso, de Pina acababa con remate de primeras de Graham entrando al segundo palo (4-2). Tenía Csiszar una clara para las rojiblancas, pero lo desbarataba la defensa azulgrana. Tras una clarísima de Pajor, el Barça lograba sentenciar ya en el 88’. Otra vez Brugts, que culminaba un rebote, batía a Genésis (había entrado por la lesionada Gallardo) en un balón suelto. Respiraba el Johan y sellaba el Barça su tercer triunfo en tres partidos. Se coloca líder junto al Madrid CF.

FICHA TÉCNICA:

Barcelona: Cata Coll; Sydney, Martina, Guijarro, Brugts; Nazareth (Ferrera, min.74), López (Baha, min.89), Pina; Graham (Arufe, min.74), Pajor y Kerolin (Torrejón, min.67).

Atlético de Madrid: Gallardo (Pérez, min.79); Rodríguez, Pérez, Calligaris, Otermín (Kühl, min.83); Zubieta; Luany, Csiszár (Sarriegi, min.83), Benítez, Poljak (Gómez, min.89); Jensen.

Goles: 0-1, min.9: Poljak. 1-1, min.26: Vicky López. 2-1, min.49: Brugts. 2-2, min.54: Jensen. 3-2, min.64: Graham. 4-2, min.86: Brugts.

Árbitra: Lorena del Mar Trujillano. Mostró tarjeta amarilla a Esmee Brugts (min.93) por parte del Barcelona.

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Liga F Moeve disputado en el estadio Johan Cruyff ante 3.207 espectadores.