El Barça sigue sin rival en la Liga F

Nada ha cambiado, el Barça sigue arrasando en Liga F y en tan solo dos jornadas, ya se encuentra en la cima de la clasificación con un brutal 'gol average'. Las azulgranas han anotado 16 dianas entre el partido contra el Alhama y el enfrentamiento ante el Athletic Club, mientras que solo han encajado un tanto contra el conjunto rojiblanco.

En un principio, parecía que está podía ser una temporada más complicada que las anteriores para el equipo dirigido por Pere Romeu, puesto que la entidad barcelonista ha pasado un verano movido, no tanto por las llegadas, que ha sido únicamente la de Laia Aleixandri, sino por las salidas.

Por un lado, Ingrid Engen y Alba Caño finalizaron su contrato y no renovaron, mientras que Ellie Roebuck, Fridolina Rolfö, Bruna Vilamala, Martina Fernández y Jana Fernàndez, pusieron fin a su etapa como azulgranas mediante rescisión o traspasos por cantidades simbólicas. Además, cuando ya parecía que el mercado azulgrana había terminado, el London City pagó la cláusula de rescisión de Lucía Corrales, jugadora que entraba en los planes del técnico catalán.

No obstante, todo apunta que tantas despedidas no han marcado a un equipo que sigue teniendo las mismas ganas de ganar que el primer día, sobre todo teniendo en cuenta que en la campaña pasada al Barça se le escapó la Champions en la final por la mínima ante el Arsenal.

El Barça más descansado que nunca

En este sentido, Romeu afirmó antes del debut en Liga F que este "ha sido el año que más vacaciones han tenido respecto a los anteriores", uno de los motivos por lo que las sensaciones en estos dos primeros partidos han sido muy diferentes a las del curso anterior. "De hecho, la temporada pasada, cuando terminaron los Juegos Olímpicos y regresaron las jugadoras, dio la sensación que seguían en la misma temporada y que no habían tenido descanso suficiente", añadió el entrenador.

Por eso, estos dos primeros encuentros han demostrado que las azulgranas siguen sin tener rival en la competición, aunque la presidenta de la Liga F afirmara lo contrario en 'El Larguero' de la SER hace unos días cuando dijo que "el Barça empieza a ser mortal para el resto".

Además, el único conjunto que parece que le ha podido seguir el ritmo en lo que llevamos de temporada es el Atlético de Madrid, quien también ha logrado una victoria en ambos partidos. El Real Madrid, sin embargo, pese a que en un principio apuntaba a poder firmar una mejor campaña que la anterior, ha iniciado el nuevo proyecto deportivo de la mano de Pau Quesada de forma decepcionante con un empate contra el DUX Logroño y una derrota en el derbi madrileño.

Hasta que empiece la Champions y el Barcelona acumule varios partidos jugados, no se sabrá a ciencia cierta si la reducción de plantilla tendrá consecuencias en el juego y en el resultado. De momento, parece que no será así y que las jugadoras están motivadas para seguir demostrando que siguen siendo las mejores futbolistas del mundo.