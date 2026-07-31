El Barça ya rueda: primer entrenamiento conjunto de la pretemporada

El Barça sigue dando pasos en su puesta a punto para la nueva temporada. Después de unos primeros días centrados en el trabajo físico y con la plantilla dividida en dos grupos, el equipo completó este viernes el primer entrenamiento conjunto con balón de la pretemporada, una sesión en la que los medios de comunicación pudieron presenciar los primeros quince minutos.

La mañana arrancó con una charla de Pere Romeu al lado de la carpa junto a toda la plantilla, en un corrillo del que también formaron parte Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri, las dos futbolistas que continúan trabajando al margen del grupo.

La previsión de la triple Balón de Oro sigue siendo que pueda llegar a tiempo para el inicio de la Liga F, previsto para el fin de semana del 29 y 30 de agosto. Aleixandri, por su parte, continúa inmersa en la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de febrero.

Tras la charla inicial comenzó el trabajo con balón. En el primer ejercicio, organizado por posiciones, pudieron verse diferentes parejas y grupos de trabajo. Irene Paredes compartió tareas con la recién llegada Renee Van Asten, mientras que Martina Fernández trabajó junto a la joven Charlotta Ohlander. En el centro del campo coincidieron Patri Guijarro y Kika Nazareth, mientras que las cuatro porteras —Cata Coll, Gemma Font, Tyler McCamey y Khadijah Cissé— realizaron también ejercicios de conducción y técnica con balón.

Durante esta primera semana de pretemporada, Pere Romeu ha contado con todas las futbolistas disponibles del primer equipo, incluidos los nuevos fichajes Renee Van Asten, Martina Fernández y Tyler McCamey. Además, varias jugadoras del filial están trabajando con el primer equipo, como Julia Torres, Charlotta Ohlander, Rosalía Domínguez y Noa Jiménez, todas ellas llamadas a seguir creciendo durante el verano.

La plantilla completará este sábado la última sesión de esta primera semana de trabajo antes de disfrutar de un día de descanso el domingo.

Tres amistosos y un fichaje

A partir de ahí comenzará una fase más exigente de la preparación. El 12 de agosto llegará el primer amistoso de la pretemporada, frente al Montpellier en el Johan Cruyff. Después, salvo cambios de última hora, el Barça también se medirá al Manchester City el 15 de agosto y disputará el Trofeu Joan Gamper el 21 de agosto ante el Brighton, dos encuentros que el club todavía no ha hecho oficiales, pendientes de confirmación.

Mientras tanto, la dirección deportiva sigue perfilando la plantilla. Tal y como avanzó SPORT, el fichaje de Kerolin Nicoli ya está cerrado y debería anunciarse la próxima semana si todo va bien