FC Barcelona (F)
El Barça renueva a Òscar Belis hasta 2028
El club azulgrana ha prolongado el contrato del entrenador del filial por dos temporadas más para dar continuidad a la apuesta por el fútbol formativo
El FC Barcelona sigue apostando por la estabilidad en su fútbol formativo. El club ha anunciado este miércoles la renovación de Òscar Belis como entrenador del Barça B femenino por dos temporadas más, por lo que el técnico catalán continuará al frente del filial azulgrana hasta 2028.
La firma del nuevo contrato ha tenido lugar en el palco del Estadi Johan Cruyff con la presencia del director deportivo, Marc Vivés, y del coordinador del fútbol formativo, Jordi Ventura.
Con esta renovación, el Barça refuerza su apuesta por el trabajo realizado por Belis y su cuerpo técnico durante las últimas temporadas. Más allá de los resultados deportivos, el club pone en valor su papel en la formación de jóvenes futbolistas y en su preparación para dar el salto al primer equipo.
Belis asumió el banquillo del Barça B en la temporada 2021-22 y, desde entonces, ha conquistado tres títulos de Primera Federación (2023, 2024 y 2026), la división de plata, la máxima categoría en la que puede competir un equipo filial.
Orgulloso y agradecido
"Es un orgullo haber podido renovar. Estoy muy agradecido a la dirección y a la coordinación del fútbol por poder seguir en el Barça haciendo lo que más nos gusta con la mejor de nuestras actitudes", ha señalado el entrenador tras ampliar su vínculo con la entidad.
El técnico también ha insistido en que el gran objetivo del filial sigue siendo el crecimiento de las futbolistas. "El Femenino B debe formar profesionales y personas, ayudándolas en su proceso de crecimiento para que estén preparadas cuando llegue el momento de dar el salto al primer equipo. Es una etapa fundamental en su desarrollo", ha explicado.
La renovación coincide, además, con el inicio de la pretemporada del Barça B. Este miércoles la plantilla ha comenzado el curso con las habituales pruebas médicas y físicas, mientras que la primera sesión de entrenamiento sobre el césped está prevista para este jueves
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