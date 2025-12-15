El Barça renueva a Claudia Pina hasta 2029

El FC Barcelona ha hecho oficial la renovación de Claudia Pina hasta 2029, como contó SPORT hace unas semanas. Es la segunda operación prioritaria que el club resuelve tras la ampliación, hace poco más de un mes, de Cata Coll.

Hace unos meses, el director deportivo Marc Vivés ya adelantó que ambas renovaciones estaban muy encaminadas, aunque quedaban por definir algunos aspectos importantes, como la duración de los nuevos contratos. Con este acuerdo, la futbolista de Montcada i Reixac seguirá, como mínimo, tres temporadas en el club de su vida.

Pina nunca ha escondido su deseo de continuar. “A mí, obviamente, me gustaría seguir en el Barça. Siempre lo he dicho: es el club de mi vida. Me gustaría que el club también quisiera contar conmigo, porque espero que sea algo recíproco”, explicó en una entrevista con SPORT durante la Eurocopa. Y así ha sido. El club confía plenamente en ella y considera que esta está siendo la temporada de su consolidación definitiva en el once.

Decisiva y clave

Así, con la ampliación del contrato de la de Montcada i Reixac, con la presencia del presidente Joan Laporta y el directivo responsable Xavi Puig, el Barça se asegura la continuidad de una de las jugadoras que más ha evolucionado en la pasada temporada. Después de varias campañas formando parte de la rotación ofensiva, el curso pasado fue clave para Pere Romeu, y se lo ganó a base de goles, un total de 24. Hasta 10 fueron en la Champions, donde terminó como máxima goleadora de la competición.

Pina ha demostrado una progresión ascendente en todas y cada una de las temporadas que ha jugado en el primer equipo azulgrana, después de su cesión al Sevilla en el curso 20/21. Ahora, ya con el ‘9’ a la espalda, se ha convertido en una de las mejores goleadoras del continente. La carrera de Claudia Pina como azulgrana está lejos de terminarse, y de momento acumula 191 partidos, en los que ha marcado un total de 86 goles y ha repartido 49 asistencias.

Carpetas pendientes

Las renovaciones de Cata Coll y Claudia Pina, consideradas prioridades absolutas, forman parte del primer bloque del plan para asegurar la continuidad del proyecto. Pero el trabajo que queda por delante es extenso: también finalizan contrato el 30 de junio de 2026 jugadoras de peso como Ona Batlle, Caroline Graham Hansen, Mapi León, Salma Paralluelo, Marta Torrejón y Alexia Putellas —que dispone de una opción de ampliación por una temporada adicional y que dijo 'no' al PSG en la última semana de mercado—.

A ello se suma un frente más: el entrenador, Pere Romeu, también acaba contrato. Su continuidad será otra de las carpetas que el club deberá resolver en los próximos meses para mantener la estabilidad del proyecto. El Barça quiere acelerar los deberes y garantizar que el bloque que lo ha llevado a la cima siga unido mucho tiempo más